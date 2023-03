El petróleo cerró en baja y acumuló la mayor caída semanal en casi un año

Los precios del petróleo cerraron hoy en baja por el temor a una escalada en la crisis del sector bancario, lo que provocó que los contratos de referencia sufrieran sus mayores caídas semanales en meses.

El crudo Brent bajó US$ 1,73, 2,3%, hasta US$ 72,97 el barril; y el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó US$ 1,61, 2,4%, hasta US$ 66,74 el barril.

De esta forma, el Brent acumuló una baja de casi un 12% en la semana, la mayor baja desde diciembre; y el WTI se depreció 13%, en su peor semana desde abril.

Los precios del petróleo siguieron la tendencia bajista de los mercados internacionales, acosados por la crisis del sector bancario y el temor a una posible recesión.

Los tres índices de Wall Street bajaron hoy con fuerza, presionados los valores financieros, tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y los problemas de Credit Suisse y First Republic Bank.

Los precios se habían recuperado algo tras las medidas de apoyo del banco central suizo y los prestamistas estadounidenses, pero volvieron a caer cuando SVB Financial Group dijo que había solicitado la reorganización por bancarrota.

Los analistas siguen esperando que la limitada oferta mundial sostenga los precios del petróleo en un futuro próximo.

Con información de Télam