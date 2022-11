El dólar oficial cerró a $167,50 y los dólares bursátiles marcan alzas de hasta 1,3%

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $167,50, con una suba de 33 centavos respecto de ayer, mientras los dólares bursátiles marcan alzas de hasta 1,3%.

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negociaba sin cambios, a $292 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un incremento de 0,7%, a $ 308,57; mientras que el MEP sube 1,3%, a $ 297,77, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense registró un incremento de 37 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $160,39.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $217,75 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $276,37.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $293,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $335.

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de hoy con un saldo negativo de US$ 95 millones.

“En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula ventas por algo más de US$ 710 millones”, indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 331 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 31 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 593 millones.

Con información de Télam