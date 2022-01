Destacan que el mapa apícola de Mendoza ya cuenta con más de 500 productores georeferenciados

El mapa de georreferenciación apícola que puso en marcha el gobierno de Mendoza el año pasado y cuya plataforma permite contar con información concreta sobre el comportamiento de esta actividad, arrojó que la provincia cuenta con 518 productores y 110.012 colmenas, según informaron voceros de la cartera económica de la provincia cuyana.

"Ha pasado un año ya y la plataforma nos ha permitido contar con un panorama general de la actividad apícola en Mendoza. La información es fundamental a la hora de diagramar acciones o tomar decisiones que ayuden al desarrollo y crecimiento de esta actividad", detalló esta semana Damián Carbó, Director de Ganadería de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la provincia.

Según datos suministrados por dicha área, la provincia cuenta con 518 productores y 110.012 colmenas distribuidas, mayormente, en los departamentos que conforman los oasis Sur y Norte mendocino.

Sobre este último punto, Carbó detalló: "Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Lavalle concentran el 46,7% del total de los productores registrados. Solo aquí contamos con 242 productores y 65.622 colmenas".

La lista se completa con Guaymallén que cuenta con 41 productores y 5.004 colmenas, Malargüe (39 P y 1.431 C), Tunuyán (38 P y 13.547 C), San Carlos (31 P y 12597 C), Las Heras (29 P y 1.930 C), Santa Rosa (15 P y 1.040 C), San Martín (14 P y 3.230 C), Luján de Cuyo (14 P y 1.958 C), Maipú (12 P y 750 C), Tupungato (11 P y 333 C), La Paz (9 P y 579 C), Godoy Cruz, (9 P y 467 C), Capital (8 P y 1.104 P), Rivadavia (3 P y 260 C) y Junín con 3 productores y 180 colmenas.

"Las colmenas están en constante movimiento y es por ello que se ha realizado la carga de cada uno de los apiarios. De este modo, se busca lograr un mejor ordenamiento y rendimiento de las colmenas, cumpliendo con lo establecido por la ley apícola provincial N° 6.817", agregó el funcionario.

Con información de Télam