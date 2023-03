Destacan que acuerdo con el FMI es "dinámico" y que la nueva meta de reservas es "realista"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo hoy que la renegociación de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) responde al carácter "dinámico" del acuerdo, mientras el director del Banco Central Jorge Carrera calificó al entendimiento como “realista”.

En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, Rossi señaló que "el acuerdo que se firmó con el Fondo no es estático, es un acuerdo dinámico" y que "cuando hay situaciones externas, como pudo ser la pandemia, la guerra, o como es hoy la sequía, es factible compatibilizar el efecto de esas condiciones externas con las metas que se están proponiendo".

"A nosotros nos parece que esta negociación que llevó adelante el ministro de Economía (Sergio Massa) y su equipo es favorable para el Gobierno porque reconoce el impacto de una situación externa que nos va a significar una disminución importante del volumen exportable durante este año. Se trata de una sequía que hace décadas que no se conocía", señaló.

En el mismo sentido, Rossi se mostró confiado en que este año se van a "poder cumplir las metas" y así "poder ir encaminando la economía detrás del bienestar de los argentinos".

Ayer, el Gobierno acordó con el FMI una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 ante el el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI (Producto Bruto Interno) de déficit fiscal para este año.

La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en las próximas semanas.

Por su parte, Jorge Carrera, en declaraciones a radio El Destape, dijo que “es una buena renegociación, me parece que lo que se ha hecho respecto de la meta de reservas es realista”.

Agregó que el entendimiento alcanzado es “muy pragmático y muestra una cierta sensibilidad dentro de la sensibilidad que le podemos pedir a esta gente“, y recordó que “el FMI es una organización que siempre cobra, privilegiado respecto a los demás tenedores de deuda”.

“Es un buen acuerdo. Es el FMI, no un amigo”, concluyó Carrera.

Por el lado de los analistas, el ex director del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, calificó como “muy razonables los cambios debido a la sequía”.

Loser agregó que el FMI ha acomodado cambios menores, "pero le pide al Gobierno mantener la disciplina fiscal, y mejorar el sistema cambiario”.

A su turno, el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, dijo a Télam que “el dato más importante todavía no fue informado, que es por cuánto va a ser la revisión de la meta de acumulación de reservas netas para este año y, en particular, para el primer trimestre”.

“El vaso medio lleno es que se cumplieron las metas del 2022 y el FMI dio su apoyo a las medidas tomadas desde la segunda mitad del año pasado, un dato importante considerando que este año va a ser muy complejo y tener problemas con el organismo empeoraría aún más una situación muy frágil”, remarcó el analista.

Por último, el economista Emmanuel Álvarez Agis dijo que debido a que “Argentina va a enfrentar la peor sequía del siglo, lo que implica una pérdida en exportaciones de US$20.000 millones”, el acuerdo con el FMI “debe cambiar”.

Álvarez Agis sostuvo que lo que más le preocupa del entendimiento es el sostenimiento de la meta fiscal.

“Tener la misma dinámica cuando vas a perder mucha recaudación por retenciones producto de la sequía, implica que vas a tener que ajustar el gasto mucho más fuerte” sostuvo el ex viceministro de Economía en declaraciones a El Destape Radio.

“La crisis no está encapsulada en el campo, va a tener efectos de derrame hacia otros sectores. No podemos seguir con el acuerdo como si no hubiese pasado nada. El Fondo nos debería hacer un desembolso de emergencia”, finalizó el economista.

Con información de Télam