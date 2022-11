Comienzan indagatorias a directivos de Vicentin por presunto fraude con facturas "truchas"

La Justicia Federal de Reconquista inició hoy las indagatorias a directivos de la firma Vicentin, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la AFIP por la presunta comisión de maniobras fraudulentas con facturas apócrifas, con un perjuicio al Estado estimado en alrededor de 140 millones de pesos, informaron voceros judiciales.

La causa, a cargo del juez federal Aldo Alurralde a partir de lo investigado por el fiscal Roberto Salum, se basa en la presunta utilización de facturas "truchas" para cobrarle al Estado exportaciones que no se realizaron por montos millonarios y que fueron detectados por la AFIP.

El ente recaudador explicó que "la maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019".

Mediante un comunicado, la AFIP explicó que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

Las operaciones bajo sospecha son de 2016 (84,6 millones de pesos), 2017 (44,4 millones) y 2018 (11,4 millones), lo que arroja un total de poco más de 140 millones de pesos.

"Las fechas son muy importantes porque ese es justamente el período de mayor expansión de Vicentin, cuando pasó a ser la sexta empresa de mayor facturación en el país y la primera exportadora", señaló el diputado provincial Carlos Del Frade.

Además, la AFIP denunció que "las sociedades utilizadas (para las maniobras) no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".

Según la AFIP, los comprobantes presentados para recibir los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real" y los supuestos proveedores de la aceitera con sede en Avellaneda, Santa Fe, están "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".

"Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", añadió la AFIP.

Entre otros, serán indagados en audiencias previstas hasta mediados de diciembre los directivos y ex directivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentin, Oscar Vicentin, Rubén Vicentin y Norma Vicentin.

El fiscal Salum indicó -en declaraciones periodísticas- que la imputación también involucra a Vicentin SAIC, con lo cual podría recibir sanciones administrativas y económicas, e incluso la pérdida de la personería jurídica.

Salum sostuvo que no es aplicable el argumento de la empresa sobre que también fue víctima de engaños porque Vicentin "tiene la obligación de (hacer) una auditoría sobre las cuentas de los proveedores".

Voceros judiciales indicaron que la denuncia de la AFIP ingresó al Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020, dando inicio a una causa que se sumó a la que investiga una presunta estafa a través de un préstamo del Banco Nación y a otra que se ventila en la provincia por estafas a acreedores.

Con información de Télam