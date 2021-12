Cofemin reitera su apoyo a la Zonificación Minera de Chubut

El Consejo Federal de Minería (Cofemin) reiteró hoy el apoyo a la Zonificación Minera de Chubut, y destacó los "beneficios e importancia del desarrollo de la actividad" que es "lícita", y que para realizarla "hay que cumplir exigencias legales que garantizan la protección del ambiente y el respeto y desarrollo de las comunidades".

"A partir de la decisión del gobernador (de Chubut Mariano) Arcioni de enviar el proyecto a la Legislatura del Chubut para derogar la ley de zonificación, desde el Consejo Federal de Minería nos solidarizamos con la provincia, y en especial los ciudadanos de la meseta patagónica, y acompañamos su decisión en el marco de total respeto a la máxima autoridad del Gobierno provincial electa mediante un proceso democrático", subrayó el Cofemin.

La Legislatura de Chubut aprobó esta mañana por unanimidad la derogación de la ley de Zonificación Minera, después de las protestas, la represión y los violentos incidentes tras la aprobación de la norma el miércoles pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En un comunicado, el Cofemin remarcó "la soberanía de cada provincia para administrar sus recursos naturales, tal cual lo dicta nuestra Constitución Nacional", y señaló que "el desarrollo integral de los mismos, y en especial los recursos naturales mineros, son fundamentales para contribuir al desarrollo humano, económico y de infraestructura que Argentina y sus ciudadanos necesitan".

"Al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo a la Zonificación Minera de Chubut propuesta, y somos también los primeros en trasmitir que todo desarrollo minero debe ser realizado siempre en el marco fundamental de respeto a la Constitución Nacional, a la legislación vigente provincial y nacional, a las autoridades electas democráticamente, a las comunidades locales, y a la ciudadanía en general, respetando las instituciones que consolidan un sistema democrático", puntualizó el Consejo.

Asimismo, el organismo se puso "nuevamente a disposición de la Provincia y del pueblo de Chubut para participar en el diálogo para acercar voluntades genuinas interesadas en contribuir con su trabajo al bienestar social y al cuidado del ambiente, comentando desde otras provincias nuestras experiencias, los beneficios e importancia del desarrollo de la actividad, y la necesidad siempre del diálogo genuino, transparente y respetuoso".

En ese sentido, destacó que "el diálogo y el debate, las coincidencias y disidencias, los aciertos y errores, deben ser planteados y reclamados siguiendo siempre los mecanismos que manda nuestra democracia y cada una de sus instituciones".

Así remarcó que "los hechos de violencia física ocurridos en Chubut, en los que afortunadamente no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, pero donde no se respetaron ni las instituciones democráticas ni la propiedad privada, no deben volver a repetirse nunca jamás", y consideró que "es responsabilidad de todos los actores trabajar para que así sea".

"La industria minera es una actividad lícita, y para realizarla hay que cumplir exigencias legales que garantizan la protección del ambiente y el respeto y desarrollo de las comunidades. Quedamos a disposición del pueblo de Chubut para debatir una vez más democráticamente todos sus aspectos", concluyó el Cofemin.

Con información de Télam