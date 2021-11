Bajas para la soja y el trigo en Chicago por la nueva variante de coronavirus

Los precios de la soja y el trigo cayeron en el mercado de Chicago, debido al temor que despertó entre los operadores la aparición de una nueva variante de coronavirus en Sudáfrica, mientras que el maíz culminó la jornada con ganancias.

El contrato de enero de la oleaginosa bajó 1,08% (US$ 5,05) y se ubicó en US$ 460,31 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,11% (US$ 5,24) para concluir la jornada a US$ 464,07 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la preocupación que generó en los mercados mundiales la aparición de una nueva variante de coronavirus en Sudáfrica.

Además, los precios del petróleo tuvieron su mayor caída diaria desde abril de 2020 al perder un 13% el barril WTI, lo cual afectó a las cotizaciones del aceite de la oleaginosa, marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este subproducto cayó 3,15% (US$ 42,33) hasta los US$ 1.301,15 la tonelada, mientras que la harina cedió 0,39% (US$ 1,54) para finalizar la jornada a US$ 392,64 la tonelada.

El maíz, por su parte, ganó 1,20% (US$ 2,76) y se posicionó en US$ 230,99 la tonelada, gracias a las exportaciones semanales de Estados Unidos que se ubicaron por encima de lo esperado por los operadores, aunque la nueva cepa de coronavirus y la fuerte caída del petróleo moderaron la suba.

Por último, el trigo perdió 1,34% (US$ 4,13) y se situó en US$ 303,56 la tonelada, debido a la nueva cepa de coronavirus.

Con información de Télam