Aumentan los metros cuadrados en construcción de edificios sustentables

La tendencia de los edificios sustentables comenzó en Buenos Aires en 2010 con la construcción de 95.000 metros cuadrados y hoy en día un total de 725.000 metros cuadrados responden a estas características, representando el 29% del inventario total del mercado, de acuerdo con un informe de la empresa de servicios de real estate comercial CBRE.

Los edificios sustentables son obras planificadas, construidas y optimizadas con el objetivo de contribuir a disminuir el impacto ambiental y lograr un uso responsable de los recursos naturales.

Estas edificaciones aportan beneficios al medioambiente debido a que sus instalaciones pueden reducir hasta un 40% el consumo de energía eléctrica, y están diseñadas para un uso racional del agua potable.

La calidad ambiental de sus espacios interiores es garantizada con ventilaciones cruzadas para cuidar el flujo del aire interno y externo, y cuentan con buena acústica para reducir la contaminación sonora y una sensación térmica adecuada para las personas.

Según una encuesta realizada por CBRE, la mayoría de los empleados prefieren los modelos de oficinas adaptados a esta tendencia: más del 80% siente que mejora su productividad, el 90% dice que estos nuevos espacios de trabajo generan un efecto positivo en la salud y bienestar, y el 94% considera que tiene un impacto positivo en el rendimiento del negocio, haciéndolo más eficiente su trabajo.

“Nos resulta un grato desafío poder trabajar día a día con organizaciones que buscan aportar al cuidado del medioambiente y priorizar la salud de sus colaboradores a través de sus espacios de trabajo, sumándose a esta tendencia que hace del mercado inmobiliario una industria más sostenible", dijo Belén Isaacson, directora de Project Management de CBRE para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por su parte, especialistas en sustentabilidad en la arquitectura convocados por la plataforma Landhi, expusieron sobre la actualidad y tendencias respecto del consumo energético que provocan las viviendas y cómo disminuirlo.

El argentino Tomás Guyot, socio de B01 Arquitectes Barcelona, afirmó que "la sustentabilidad no es una tendencia sino una obligación, ya que el 40% del consumo energético global y más del 35% de las emisiones mundiales de carbono tienen relación directa con la industria de la construcción".

"Para ser sustentable una vivienda no tiene que tener precisamente algún detalle o producto que la convierta en sostenible, sino estar pensada desde ese enfoque desde el principio. La sustentabilidad muchas veces no se ve y no por eso es menor", concluyó.

Con información de Télam