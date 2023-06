Analizaron la relación bilateral argentino-china y cómo reducir el déficit en la balanza comercial

La relación bilateral argentino-china y el desafío de reducir progresivamente el déficit en la balanza comercial fueron analizados hoy en Buenos Aires durante un seminario organizado por Banco Argentino de Desarrollo BICE, la Fundación BICE y el Consejo Argentino Chino, con el apoyo de la embajada de China en ese país.

Estos temas fueron abordados por el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli; y el presidente del BICE, Mariano de Miguel; durante el seminario "República Popular China: Negocios, Entorno Empresarial y Oportunidades Comerciales", realizado en el contexto de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, al país asiático.

Zou Xiaoli se refirió al vínculo de “amistad y hermandad” que existe entre los dos países desde hace 50 años y a las “enormes oportunidades y amplias perspectivas” que los unen de cara al futuro.

Con respecto a la relación comercial, recordó que China es el segundo mayor socio comercial de Argentina y el primer origen de importaciones, y destacó que “el volumen del comercio bilateral alcanzó en 2018 casi US$ 12.000 millones y en 2022 trepó a US$ 21.000 millones, superando el récord de US$ 20.000 millones”.

Con relación al vínculo comercial con país asiático, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró: “El mundo necesita energía, minerales y alimentos que Argentina tiene en abundancia. Lo que debemos buscar es equilibrar la balanza comercial".

"Esa es la agenda común y mutuamente beneficiosa en la que estamos trabajando a partir de inversiones en sectores estratégicos, porque sabemos que mejorar esa ecuación es lo que nos va a llevar al desarrollo”, completó.

Por su parte, De Miguel resaltó que “China es hoy un actor preponderante a nivel global, por eso la relación bilateral debe ser creciente e intensa, tal como lo confirma la visita del ministro de Economía en este momento en el país".

“El trabajo desde BICE será acompañar con financiamiento a las empresas argentinas para que inviertan y se tecnifiquen con el objetivo de cambiar definitivamente nuestra matriz productiva, y venderle a China y al mundo productos con mayor valor agregado. Modificar ese punto es lo que nos permitirá dar un salto al desarrollo”, añadió.

Por su parte, como autoridad de la Fundación del BICE, Carla Pitiot, manifestó la importancia del seminario organizado con el objetivo de profundizar el vínculo y la cooperación entre los países que no es sólo comercial, si no también cultural.

“El viaje del ministro Massa es uno de los ejemplos en la estrategia que tiene Argentina de diversificar el comercio con China y potenciar sus exportaciones a ese país. Debemos aprovechar las enormes ventajas competitivas que nos abren los sectores agropecuarios, mineros, turístico y energético, entre otros”, finalizó.

El seminario contó con cinco paneles en los que se analizaron los protocolos de negocios y oportunidades comerciales con China; las herramientas de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) para hacer negocios en China; y las herramientas financieras de BICE.

También estuvieron presentes los directores de BICE y la Fundación BICE, María de los Angeles Sacnun y Julián Maggio; Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo del Consejo Argentino Chino; Gustavo Colombo, de la Aaici; y Laura Tuero, directora nacional de Promoción de Exportaciones.

Con información de Télam