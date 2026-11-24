Argentina es la economía de la región que más redujo sus expectativas de crecimiento para 2026 entre marzo y octubre, según una comparación que realizó el Banco Provincia. La proyección del mercado para el producto bruto interno (PBI) argentino pasó de 3,3% a 0,7%, una baja de 2,6 puntos porcentuales.

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El recorte contrasta con una reducción promedio de 0,2 puntos en el resto de los países analizados. El informe reúne los relevamientos de expectativas de cada economía y, en los casos de Bolivia y Ecuador, utiliza las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La comparación mide cambios en los pronósticos, no el crecimiento efectivamente registrado ni una caída de 2,6% de la actividad. Para Argentina, los datos corresponden a la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

De 3,3% a 0,7%: cómo cambió la expectativa para Argentina

A fines de 2025, la mediana del REM proyectaba un crecimiento de 3,5% para 2026. En marzo, esa previsión se ubicó en 3,3% y en el relevamiento de octubre descendió a 0,7%. La corrección respecto de la estimación de diciembre fue de 2,8 puntos porcentuales.

El informe advirtió que incluso la última previsión podría resultar difícil de alcanzar. Según sus cálculos, para cerrar el año con un crecimiento de 0,7% la actividad debería avanzar alrededor de 1% mensual entre septiembre y diciembre, lo que representa una suba acumulada de aproximadamente 4,1% en esos cuatro meses.

Qué pasó con las proyecciones de crecimiento en la región

En la comparación de Semana Económica, Chile y Uruguay también redujeron sus previsiones entre marzo y octubre: 2,5 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. El análisis atribuye el ajuste chileno a problemas en la producción de cobre y el uruguayo a una sequía más intensa de lo anticipado.

En cambio, señala que Ecuador elevó su expectativa en 0,2 puntos y que las proyecciones de Colombia y Brasil se mantuvieron prácticamente sin cambios. Son revisiones de estimaciones, no una comparación de los niveles definitivos de crecimiento de cada país.

El debate por el impacto del precio del petróleo

El informe se pregunta si el deterioro de las expectativas argentinas puede explicarse por el aumento del precio internacional del petróleo. Según el documento, fuentes oficiales atribuyeron parte del cambio a un "shock externo negativo" asociado a esa suba.

Desde el Banco Provincia plantearon una interpretación diferente: como exportador neto de energía, Argentina recibió un impulso en sus cuentas externas. Como evidencia, señaló que el superávit comercial energético pasó de U$S 6.100 millones entre enero y octubre de 2025 a U$S 11.000 millones en el mismo período de 2026.

A la vez, reconoció un efecto adverso para hogares y empresas: el encarecimiento de los combustibles. Estimó que la nafta súper aumentó 30% entre febrero y octubre, frente a una inflación acumulada de 20% en ese período. La comparación de variaciones es en puntos porcentuales y no prueba por sí sola cuánto incidió el combustible en el crecimiento del país.

La conclusión es que el aumento del petróleo tuvo efectos contrapuestos, pero que la mejora de las cuentas externas no se tradujo en mejores expectativas para la actividad. Esa evaluación es una interpretación de sus autores; el relevamiento comparado no establece por sí solo todas las causas de la revisión de los pronósticos.