Bausili cobró del Deutsche una serie de pagos diferidos en acciones mientras era funcionario y gestionaba su participación en la emisión de los títulos públicos.

Los documentos filtrados sobre los movimientos del Deutsche Bank en la Argentina (y en todo el mundo) confirmaron lo que el juez Sebastián Casanello ya había establecido sobre Santiago Bausili en dos procesamientos: el conflicto de intereses entre la entidad bancaria y los negocios de deuda pública realizados durante el macrismo en coordinación con Luis Caputo. Los actores se repiten. Caputo-Bausili constituyen el pilar del endeudamiento externo de la administración Milei.

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¿Qué revelan los documentos filtrados de Inside Deutsche Bank sobre Santiago Bausili?

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La filtración se conoce como Inside Deutsche Bank. El diario La Nación publicó la historia sobre las alertas que había emitido el banco por el conflicto de interés vinculado a Bausili, un ex empleado del banco que incluso asumió funciones en la subsecretaría de Finanzas de la Alianza Cambiemos antes de formalizar su renuncia en la entidad financiera.

“Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”, puede leerse en uno de los documentos publicados por La Nación. Casanello ya había determinado la existencia de este cobro en el procesamiento de septiembre de 2023.

Bausili cobró del Deutsche una serie de pagos diferidos en acciones mientras era funcionario y gestionaba su participación en la emisión de los títulos públicos. “Recibió en cuotas un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de 13,80 dólares cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre de 2018”, escribió el juez.

El Deutsche Bank fue una de las instituciones elegidas por Bausili y Caputo para la emisión de deuda utilizada para pagarle a los Fondos Buitres liderados por Paul Singer (Elliott Management). Esta fue la punta de lanza del proceso de endeudamiento masivo con fuga de capitales que derivó en el (criminal) endeudamiento con el FMI por 57.000 millones de dólares.

Luego de los dos procesamientos anulados por los camaristas Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Rívolo volvió a solicitarle al juez un nuevo procesamiento. Casanello estudiará la información surgida de las filtraciones para evaluar si mejora el estándar probatorio y avanzar con nuevas medidas.

Bausili – Caputo, los arquitectos financieros del saqueo M-M (Macri-Milei)

El esquema de endeudamiento externo posee un denominador común para nada menor. La actuación directa del tándem Caputo-Bausili como arquitectos financieros del saqueo bajo la administración Milei y durante la Alianza Cambiemos.

Lo que ahora debelaron las filtraciones conocidas como Inside Deutsche Bank estaba a la vista desde hace muchos años. En la lógica de la puerta giratoria y del saqueo perpetuo, Caputo venía de la JP Morgan —también con un paso en el Deutsche Bank—, mientras que Bausili estuvo vinculado la mayor parte de su carrera con esta última entidad. De hecho, su designación como Subsecretario de Finanzas se formalizó a través del Decreto 291/2016 del 2 de febrero, pero con fecha retroactiva al 26 de enero de aquel año, mientras que su desvinculación formal del Deutsche Bank ocurrió el 31 de enero.

El pago a los Buitres de Paul Singer –una emisión de deuda aprobada por el Congreso de la Nación en marzo de 2016– había sido decidido y orquestado antes de la asunción de Macri como Presidente. Los bancos elegidos para esa primera emisión de deuda habían sido el Deutsche Bank, junto con el HSBC, JP Morgan y Santander como coordinadores globales, y el BBVA, CITI y UBS como colocadores.

Caputo y Bausili fueron denunciados penalmente –por el delito de conflicto de intereses– en una causa impulsada por Jorge Cholvis, Aristides Corti y Eduardo Barcesat, integrantes del Instituto Arturo Sampay. La primera investigación judicial estuvo a cargo del fiscal Federico Delgado.

El juez Sebastián Casanello llegó a dictarle dos procesamientos a Bausili, uno en abril de 2021 y el segundo en septiembre de 2023. Pero el 5 de diciembre de ese año, cinco días antes de la nueva asunción presidencial, la Cámara Federal integrada por Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun (el que transparentó la estrategia de Ricardo Lorenzetti de dictarle prisión preventiva a los funcionarios kirchneristas en causas inventadas por corrupción) revocó ese procesamiento. El tercer juez de la Cámara Federal, Roberto Boico, votó en disidencia.

El abogado de Bausili, por entonces, era Mariano Cúneo Libarona. Tras la decisión de la Sala 2 de la Cámara Federal, el banquero pudo retomar la función pública como presidente del Banco Central; ya bajo la administración de Milei y Cúneo Libarona, asumió como Ministro de Justicia.

El salvataje judicial fue el 5 de diciembre de 2023. Para el 13 de diciembre de ese mismo año, el flamante titular del BCRA mantenía una reunión con los enviados del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, liderados por Mike Pyle, para discutir los términos de un nuevo endeudamiento externo vía los Bopreal. Toda una línea de continuidad de un programa financiero para el saqueo.

¿Cuáles son las pruebas judiciales que complican al presidente del Banco Central?

Las actuaciones de Bausili como articulador en el pago directo a los Fondos Buitres en calidad de funcionario del área de Finanzas durante la gestión Macri no fueron meros actos administrativos. Tuvo un rol clave. En su pesquisa judicial, Casanello le había solicitado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA), que funciona como una fiscalía anticorrupción de asistencia en las diferentes instancias judiciales, una pericia sobre las actuaciones del funcionario en la emisión de deuda vía el Deutsche Bank.

Bausilli operó como lobista directo de la entidad financiera y tuvo un rol clave en la puesta en funcionamiento de la maquinaria administrativa y burocrática de la deuda externa. Ese entrecruzamiento de vínculos lo llevó a mantener reuniones específicas para discutir los esquemas de emisión de títulos de la deuda pública con sus excompañeros de trabajo en diferentes oportunidades a lo largo de 2016 y 2017, incluso con encuentros previos a su nombramiento en el Poder Ejecutivo macrista.

Según Casanello, el banquero mantuvo reuniones con Nicolás Laufer (Debt Capital Markets Associate Deutsche Bank), Raj Bhattacharyya (Head of EM Debt-FX Franchise Americas-Deutsche Bank; Sebastián Reynal, presidente del Deutsche en Argentina, entre otra decena de encuentros. La investigación penal destacó los encuentros específicos entre el funcionario y sus excompañeros de trabajo que luego coincidían con la presentación de los prospectos de endeudamiento por parte de la entidad financiera.

El dictamen de la PIA fue demoledor: “Se configuró una situación de conflicto de intereses. El imputado gestionó y condujo a que se materializara la designación del Deutsche Bank, entidad con la que estuvo vinculada durante años, y tuvo competencia funcional directa en los actos. En efecto, la designación de las entidades financieras fue la culminación de un acto complejo del que participó el imputado en su calidad de Secretario de Finanzas. Su actuación no fue un mero acto mecánico, sino que fue esencial para la construcción de la voluntad administrativa”.

Correos electrónicos y lobismo financiero: el dictamen de la PIA

La Procuraduría Anticorrupción determinó, también, que hubo una serie de cadenas de email entre Bausili y los directivos del Banco, previos a la designación de la entidad como la emisora de deuda: “Se destaca un correo remitido por Michael Straus directamente a Bausili el 24 de marzo de 2016 en respuesta a uno enviado por él fechado el 22 de marzo de 2016, así como otros remitidos por Bausili a Matthew Dukes del Deutsche Bank”.

Los documentos filtrados y publicados por La Nación hablan de un cobro a modo de retribución por parte del banquero. Efectivamente, Bausili cobró del Deutsche una serie de pagos diferidos en acciones mientras era funcionario y gestionaba su participación en la emisión de los títulos públicos. Incluso incorporó a su patrimonio alguno de esos bonos declarados ante la Oficina Anticorrupción, según la investigación de la fiscalía.

La defensa de Bausili, a cargo de Cúneo Libarona, argumentó que todos los trámites administrativos firmados por el banquero habían sido parte de un desliz de atención. Una argumentación pueril, respondió Casanello.

La investigación penal también apuntó contra Caputo por el mismo posible delito de conflicto de intereses, aunque sin procesamiento por parte del magistrado. Según la pesquisa del fiscal Delgado, hasta el 4 de diciembre de 2015 el endeudador serial había compartido la conducción de la empresa Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión junto a Carlos Hernán Planas. Ambos tenían un vínculo directo con el Deutsche Bank en Wall Street.

Caputo también fue investigado por la relación entre Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, precisamente por el cruce de “inversiones” realizadas a través del Deutsche Bank.

Luego del fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal que dictó la falta de mérito, la PIA decidió apelar el fallo de Farah e Irurzun. El derrotero de esta causa penal sigue vigente. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación Penal aceptó la apertura de una instancia de queja para tratar la apelación, pero, misteriosamente, el 19 de marzo de 2025 cambió de criterio al no permitir ese recurso. El expediente volvió a la instancia de instrucción, bajo la fiscalía de Carlos Rívolo, que volvió a pedir el procesamiento de Bausili en abril de 2026. Con la nueva información devenida de las filtraciones, Casanello podría avanzar con nuevas medidas.

El fiscal Delgado fue el primero en investigar este entramado de puerta giratoria, endeudamiento externo y desfalco al conjunto de la población (sobre quien recae, siempre, el endeudamiento).

“El delito de negociaciones incompatibles con la función pública resulta destacado para la lucha contra la corrupción que se puede generar desde el propio ámbito de la administración. Es que, en definitiva, esta clase de prácticas termina desnaturalizando al Estado, en tanto se trata de una organización que tiene como objetivo perseguir el bienestar general de los ciudadanos y, cuando surgen vestigios corruptos por parte de quienes representan los intereses de la organización, en rigor de verdad se estaría detrás de intereses particulares en desmedro de ese interés público principal”, denunció Delgado, quien falleció el 27 de agosto de 2023.