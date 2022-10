Aracre, CEO de Syngenta: "Me siento más cerca del Frente de Todos"

El líder empresarial afirmó que dejará la compañía y que quiere involucrarse en política. Qué dijo sobre Cristina y Macri.

El CEO de Syngenta para América Latina, Antonio Aracre, afirmó este viernes que desea involucrarse en política una vez que renuncie a su puesto empresarial y reconoció que se siente "más cerca del Frente de Todos" que de Juntos por el Cambio.

Aracre comentó que renunciará a Syngenta a partir de diciembre próximo, en una decisión que estuvo meditando durante el último año. En ese marco, adelantó que "tal vez pueda aportar una energía distinta que pueda ser interesante" desde lo público, manifestando su intención de dedicarse a la política.

Entonces, manifestó que, en ese caso, seguiría un camino moderado. "No me gustan las estridencias de los extremos. No tengo pertenencia partidaria, podría sentarme a trabajar con Alberto (Fernández), Sergio (Massa), Wado (de Pedro) y me siento muy cómodo también si ganan Horacio (Rodríguez Larreta), Facundo (Manes) o Martín (Lousteau)", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

En relación a qué piensa de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, el todavía CEO del gigante agrícola afirmó que ellos dos "ocupan un rol muy importante en la política argentina, que es haber sido expresidentes". "Creo que ellos ya tuvieron su tiempo, y hoy el rol que les cabe es ser faros", dijo, "Macri que no nos deje corrernos demasiado al intervencionismo" y "Cristina que nos diga cuando nos volcamos demasiado al mercado", detalló.

Aracre reivindicó la moderación política al asegurar que "a la hora de votar, la gente lo hace con sentido común y pensando en el equilibrio y el centro". "Ser moderado no es no definirse por nada. La definición de los extremos está sobrevalorada", añadió en ese sentido.

Sin embargo, ante la repregunta de por cuál de las dos coaliciones mayoritarias de inclinaría más, el líder empresarial reconoció: "Mi cabeza progresista en lo económico hoy me acerca más al Frente de Todos, voy a ser honesto". De cualquier forma, agregó que "dicho esto, Larreta es un tipo abierto y dijo que hay que consensuar con el 70% de la población, y no me siento excluido si me llama".

Además, cuando fue consultado por su opinión sobre la causa Vialidad que enfrenta la Vicepresidenta, Aracre recordó que también Macri enfrenta causas judiciales. "No me parece una anécdota (la causa Vialidad) y la Justicia lo va a resolver. Pero hay que reconocer que Macri también tiene muchas causas abiertas y también por corrupción. Entonces no podemos ser injustos y cargar las tintas de un lado pero nada del otro".