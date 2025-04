Pensiones No Contributivas: qué hacer si no cobré en abril 2025 y cómo reclamar

Requisitos para acceder a la PNC en abril.

Si no recibiste el pago de tu pensión no contributiva (PNC) en abril, es posible que no hayas cumplido con los requisitos establecidos por ANSES, o que se haya producido algún tipo de irregularidad que haya generado la suspensión de tu beneficio. A continuación, te explicamos los pasos que podés seguir para hacer un reclamo y obtener el pago correspondiente.

¿Por qué no cobré la PNC en abril de 2025?

Las razones por las cuales puede no haberse efectuado el pago de la pensión incluyen:

No cumplir con los requisitos establecidos por ANSES.

Estar fuera del país por más de 90 días consecutivos .

Presentar irregularidades detectadas por el Estado.

ANSES: cómo cobrar la PNC en abril.

Pasos para hacer un reclamo por pensiones no contributivas impagas

Reuní la documentación necesaria. Si el pago pendiente supera los 60 días, es posible que tu caso ya esté registrado en el sistema de ANSES. Si el atraso es menor a dos meses, deberás completar el formulario PS 6.5 (Reclamo de Haberes Impagos), que podés descargar e imprimir desde el sitio de ANSES. Presentá el formulario en tu banco. Una vez completado el formulario, dirigite a tu sucursal bancaria y entregalo. Es importante que el formulario esté firmado por una autoridad de la entidad (como un gerente o jefe de área). Iniciá el reclamo en la atención virtual de ANSES. Accedé a la plataforma de ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el menú, seleccioná la opción “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)” para iniciar el trámite. Reclamo presencial en ANSES. Si preferís hacer el reclamo en persona, podés pedir un turno previo en una oficina de ANSES. No olvides llevar toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

ANSES: cómo recibir la PNC.

Cómo verificar si cobrás la pensión no contributiva en abril

Para verificar si cobrás la pensión no contributiva en abril de 2025, se puede consultar el estado de tu pago a través de la plataforma Mi ANSES. Solo tenés que ingresar con tu CUIL y clave, y luego dirigirte a la sección “Mis Cobros”. Allí podrás ver si tu beneficio está activo o si existe algún monto pendiente de pago.

En cuanto a los requisitos para cada tipo de pensión no contributiva, si solicitás la pensión por invalidez, debés tener una incapacidad del 66% o más, certificada por un médico oficial, y no cobrar otra jubilación ni pensión. Esta pensión está disponible para personas de hasta 65 años de edad. Si corresponde a la pensión para madres de siete hijos, es necesario ser argentina nativa o naturalizada, o tener 15 años de residencia en el país. Además, no podés recibir otros beneficios contributivos o no contributivos, y en caso de fallecimiento del titular, los hijos menores o discapacitados pueden continuar recibiéndola.

Para la pensión por vejez, se debe tener 70 años o más, con una residencia mínima de 5 años si sos argentino o 40 años si sos extranjero. Además, no se puede poseer otra jubilación o pensión.

En el caso de la pensión para personas con VIH, Hepatitis B y/o C, debés tener 18 años o más, acreditar el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, y no superar el Salario Mínimo Vital y Móvil en ingresos personales ni familiares. Si detectás que no cumplís con alguno de los requisitos para recibir la pensión no contributiva, te recomendamos hacer un reclamo ante ANSES. Es importante contar con toda la documentación necesaria que respalde tu solicitud y, en caso de dudas, consultar sobre posibles excepciones o requisitos adicionales que puedan aplicar.