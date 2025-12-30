Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en enero 2026

Pensiones no contributivas: cómo se paga en enero

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES reciben en enero de 2026 un aumento del 2,47%, en línea con el último dato oficial de inflación. La actualización responde al índice de precios de noviembre, que fue del 2,5%, y se aplica con dos decimales, tal como establece el mecanismo de movilidad mensual.

Aumento confirmado para las PNC en enero

El reajuste del 2,47% se incorpora automáticamente al haber mensual y alcanza a todas las pensiones no contributivas, que suelen acreditarse durante la segunda semana del mes. Junto con las jubilaciones mínimas y la AUH, las PNC dan inicio al calendario de pagos del organismo previsional, que se organiza según la terminación del DNI.

Cuánto cobran las PNC en enero de 2026 con el bono

Además del aumento por inflación, en enero se mantiene el bono de $70.000, que se paga junto con el haber mensual. Con este refuerzo, los montos quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez:

$244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

PNC para madres de siete hijos o más:

$349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

Jubilación mínima:

$349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Jubilación máxima:

$2.350.453,71

ANSES: cuándo se paga la PNC

Jubilados: cómo se paga el bono en enero

El bono de $70.000 se acredita de manera automática junto a los haberes y está dirigido principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, las PNC y la PUAM. En los casos de haberes superiores al mínimo, el refuerzo se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,31.

Como es habitual, las fechas de pago de jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes, según el cronograma oficial de ANSES.

Cuánto tienen de aumento las PNC en enero

Cómo iniciar un trámite jubilatorio

Para comenzar el trámite de jubilación es necesario:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar los aportes registrados en la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral. En caso de faltantes, presentar documentación respaldatoria (certificación de servicios, recibos de sueldo, afiliación a obra social o declaración jurada) y completar el Formulario 6.18. Solicitar un turno presencial en una oficina de ANSES y concurrir con DNI.

De esta manera, en enero de 2026 los beneficiarios de Pensiones No Contributivas comienzan el año con un nuevo ajuste por inflación y la continuidad del bono, que refuerza el ingreso mensual de los sectores más vulnerables.