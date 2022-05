IFE y bono de $ 18.000: cuáles son las razones por las que la ANSES puede rechazar el pago

El organismo que conduce Fernanda Raverta difundió una serie de escenarios posibles que dejan afuera a una persona previo al cruce de datos con cada solicitud.

El bono extraordinario de $ 18.000 que la Anses pagará a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casa particulares cuenta con requisitos que pueden excluir del beneficio a posibles aspirantes. El organismo que conduce Fernanda Raverta difundió una serie de escenarios posibles que dejan afuera a una persona previo al cruce de datos con cada solicitud.

Bono de $18.000: Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

El organismo previsional remarcó que el bono de $ 18.000 “está destinado a quienes más lo necesitan y no a personas que se encuentren en una buena situación económica, pese a no contar con ingresos formales”. Y ejemplificó: “Un ejemplo típico sería el de aquellos hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja fuera del ámbito doméstico y, aun así, percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios, magistrados, etc.). Por más que en esos casos haya una persona que aparezca como no registrada (frecuentemente la mujer, pero no necesariamente), eso no le acarrea condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este refuerzo”.

Cómo crear el CBU

La Anses remarcó que quienes se inscriban sean responsables al aceptar los términos de la declaración jurada, que luego se cruzará con las diferentes bases de AFIP, Migraciones y de otros organismos. En tanto, aclaró que la declaración jurada es una herramienta legal que permitirá recuperar cobros indebidos en caso de que fuera necesario.

Qué se tendrá en cuenta para aprobar el otorgamiento del bono de $ 18.000

Se analizará la condición patrimonial, de ingresos, de consumos y gastos con tarjeta de crédito y débito en los pasados 6 meses. También se cruzará la información de residencia y de cobertura de prepagas y, para las personas sin registro de ingresos por las actividades de monotributistas o casas particulares, se va a observar la cobertura de salud.

Por qué motivos se puede rechazar la solicitud del bono de $18.000 de Anses