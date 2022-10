El bono de 45.000 pesos de Anses se pagará por cuenta en el banco

No habrá cobro en efectivo ni por billetera virtual. Esperan llegar a cerca de 1 millón de beneficiarios sin ingresos en total.

El bono de 45.000 pesos para sectores vulnerables sin ingresos, que la Anses denominó Refuerzo Alimentario y comenzará a pagar a partir de mediados de noviembre próximo para aproximadamente 1 millón de beneficiarios, se cobrará por vía bancaria, confirmó el organismo previsional.

La entidad que dirige Fernanda Raverta y el Ministerio de Economía de Sergio Massa oficializaron el bono el último jueves. Si bien anticiparon que la inscripción comenzará el próximo lunes 24 de octubre y que la primera cuota se pagará a partir del 14 de noviembre, no dieron a conocer formalmente el número esperado de beneficiarios que tendría la prestación extraordinaria.

Esto se debe a que el otorgamiento del bono no será automático sino que los potenciales beneficiarios deberán inscribirse voluntariamente, ya sea en las oficinas de Anses o vía online a través de anses.gob.ar. Aun así, fuentes del organismo con las que habló El Destape consideraron que la población alcanzada será de aproximadamente 1 millón de personas.

Los requisitos para poder inscribirse son: 1) Tener entre 18 y 64 años, 2) No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo, 3) No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, AUH, AUE, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, etc.), y 4) No contar con Obra Social o Prepaga.

Cómo cobrar el bono de 45 mil pesos

Sin embargo, la Anses no precisó oficialmente de qué forma se pagará el Refuerzo Alimentario. La duda surge debido a que la idea misma del bono es alcanzar a la población más excluida, que probablemente no esté bancarizada y tenga poco o nulo conocimiento de manejo en los bancos.

Ante este escenario, las fuentes del organismo previsional confirmaron a El Destape que el bono de 45.000 pesos se pagará únicamente por vía de cuentas bancarias. De esta forma, se descarta la posibilidad de que los beneficiarios cobren en efectivo mediante las ventanillas del Correo, tal como había sucedido con parte del IFE 1. Por ahora, además, tampoco estará habilitado el cobro a través de billeteras virtuales.

Es posible que parte de los beneficiarios del nuevo bono ya se encuentren bancarizados por haber recibido el IFE, estimaron las fuentes. Para quienes no lo estén, la primera opción será abrir una cuenta gratuita universal en el Banco Nación, o, en su defecto, en el banco que pague prestaciones de Anses y esté más cerca del titular del beneficio.

La apertura de la cuenta no será automática por parte del organismo, algo que está prohibido, sino que tendrá que correr por cuenta del beneficiario mismo. Aun así, el trámite quedará facilitado gracias al vínculo permanente que la Anses mantiene con los bancos.

Cómo abrir una cuenta gratuita universal en el Banco Nación

La apertura de una cuenta gratuita universal (caja de ahorro) puede realizarse en el Banco Nación en forma presencial desde cualquiera de sus sucursales. Solo es necesario presentar el DNI. Eso le permitirá al beneficiario comenzar a operar con su tarjeta de débito.

La cuenta gratuita universal del Banco Nación ofrece los siguientes beneficios:

Tarjeta de débito: transacciones en las sucursales de todo el país, cajeros automáticos, app BNA+, Home Banking y compras en comercios adheridos.

Extracciones de efectivo.

Sin comisión de apertura, mantenimiento, transferencias ni consultas de saldos en cajeros automáticos de Banco Nación.***

Pago de facturas, servicios y/o cuotas: mediante débito automático y/o débito directo, sin comisión.

Depósitos de cheques de terceros.

Pago de intereses sobre saldos.

Por ley, cualquier banco comercial público o privado debe ofrecer la posibilidad de abrir una cuenta gratuita universal.

Bono Anses de $ 45.000: quiénes podrán cobrarlo y a partir de cuándo

La inscripción es personal y podrá realizarse sin turno a partir del próximo lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo previsional. El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Requisitos para acceder al Refuerzo Alimentario de Anses