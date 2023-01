Cuándo cobro Anses: quiénes cobran este miércoles jubilaciones, pensiones y AUH

El organismo que dirige Fernanda Raverta detalló cómo continúa el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo que dirige Fernanda Raverta, continúa el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones de enero. Este miércoles 11 de enero sigue el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y las universales por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE).

Jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 1 cobran hoy por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.

Este mes los jubilados recibirán el aumento del 15,62 % establecido en diciembre pasado por Ley de Movilidad Jubilatoria y la segunda cuota del Refuerzo de Ingreso de $ 10.000 para los que perciben un haber mínmo y $ 7.000 para los que cobran dos jubilaciones mínimas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 tendrán hoy disponible el monto establecido en ese programa.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 0 hoy accederán a la prestación.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

A su vez, las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 2 y 3 este miércoles percibirán el dinero fijado en ese plan asistencial.

Las diferentes Asignaciones también son alcanzadas por el incremento del 15,62% por Ley de Movilidad.

Becas progresar

Los jóvenes inscriptos en las Becas Progresar que les permite culminar sus estudios en distintos niveles con DNI terminado en 0 y 1 hoy cobrarán el monto establecido en ese programa.

Programa hogar

Las personas y entidades de bien público suscriptas al Programa Hogar que les facilita el acceso a la garrafa por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 1 hoy tendrán depositado el importe dispuesto para tal fin.

Asignación de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Por otra parte, continúa el pago de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de diciembre 2022 para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero próximo.También sigue el abono de las Asignaciones de Pago Único de la primera quincena de enero para todas las terminaciones de DNI, cuyo pago proseguirá hasta el 10 de febrero 2023.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Asimismo, hoy pagan Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas sin importar la terminación del documento, y sus pagos seguirán hasta el 10 de febrero.

Prestación por Desempleo Plan 2 y 3

Los titulares del Prestación por Desempleo Plan 2 y 3 para todas las terminaciones de DNI recibirán mañana y hasta el 12 de enero próximo la prestación.