Cuándo cobro ANSES: quiénes cobran este miércoles el aumento y bono extra

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre. Este miércoles sigue el pago de Pensiones No Contributivas (PNC). En octubre efectiviza el segundo bono extra y el aumento de los haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el cronograma de pagos de octubre 2022 para las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Tarjeta Alimentar, la Asignación Familiar por Hijo. Además, las Asignaciones por Prenatal y Prematernidad, las Asignaciones de Pago Único, las Pensiones No Contributivas, las Asignaciones Familiares de PNC, la Prestación por Desempleo y Becas Progresar.

En este marco, el organismo que conduce Fernanda Raverta informó que este miércoles 5 de octubre avanza con el pago de Pensiones No Contributivas (PNC). Este mes se paga el segundo bono extra y el aumento de los haberes.

El organismo previsional detalló que "los jubilados y pensionados recibirán este mes de octubre junto a sus haberes un bono de $ 7.000 si perciben un salario mínimo y de $ 4.000 si cobran el equivalente a dos sueldos mínimos que alcanza a 6.100.000 de personas y también se abonará un bono a beneficiarios de distintos programas".

Quienes van a recibir el pago del bono refuerzo en octubre son jubilados y pensionados, beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión no Contributiva por Vejez; Pensión no Contributiva por Invalidez y Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más. También quienes cobran Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Asignación por Cónyuge.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y 5 cobran este miércoles por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes. Los beneficiarios perciben sus haberes con aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Asignaciones de pago único

En tanto, la ANSES continúa abonando las Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento de la primera y segunda quincena de septiembre hasta el 12 de octubre, sin importar la terminación del DNI.

Fechas de pago para jubilados

El organismo previsional indicó que las jubilaciones y pensiones comenzarán a pagarse a partir del 12 de octubre, siempre respetando el orden según la terminación del DNI. A continuación, el calendario de pagos completo para octubre.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 12 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Jubilaciones y Pensiones que superan los haberes mínimos