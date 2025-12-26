Aumento para jubilados de ANSES con bono en enero 2026: cuánto cobro

Cuánto cobra un jubilado en enero con aumento

La ANSES confirmó el aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación. El ajuste se aplica conforme al esquema establecido tras el DNU 274/24 y alcanza a la totalidad de las prestaciones que administra el organismo.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continuará pagándose a quienes perciben hasta el haber mínimo. De este modo, el ingreso total en enero será de $419.299,32 para ese universo de jubilados y pensionados. En el extremo superior, la jubilación máxima se elevará a $2.350.453,70, según lo dispuesto en la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial.

Otros haberes que se actualizan en enero 2026

El aumento del 2,47% también impacta en el resto de las prestaciones previsionales y sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE): $125.517,55

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46

Pensiones No Contributivas (PNC): $244.509,52

Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50

Estos valores no incluyen el bono extraordinario, que se abona únicamente a quienes cobran hasta el haber mínimo.

Jubilados y pensionados: cuánto cobran en enero

Jubilados y pensionadas: calendario de pagos de enero 2026

ANSES informó que los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán entre el 9 y el 22 de enero, según la terminación del DNI.

Quienes perciben montos superiores al haber mínimo lo harán entre el 23 y el 29 de enero.

Las Pensiones No Contributivas se pagarán del 9 al 15 de enero, mientras que la AUH, AUE y asignaciones familiares se abonarán entre el 9 y el 22 de enero.

ANSES: Nuevos topes y montos del salario familiar

Además, mediante la Resolución 380/2025, el Gobierno actualizó los topes de ingresos y las escalas del sistema de asignaciones familiares (CUNA, ex SUAF), también con un incremento del 2,47%.

Desde enero, podrán cobrar salario familiar los trabajadores con ingresos individuales de hasta $2.573.047 brutos, siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $5.146.094.

Los montos por hijo para trabajadores en relación de dependencia serán:

$62.765 para ingresos familiares de hasta $971.786

$42.337 para ingresos de hasta $1.425.219

$25.608 para ingresos de hasta $1.645.464

$13.211 para ingresos de hasta $5.146.094

Para monotributistas, los valores varían según la categoría, con un máximo de $62.765 por hijo para la categoría A y un mínimo de $13.211 para las categorías más altas.

Cuánto paga ANSES a jubilados en enero

También se actualizaron las asignaciones de pago único:

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Ayuda Escolar Anual: $42.039

Con estos valores, enero de 2026 arranca con una nueva recomposición de haberes previsionales, con el bono extraordinario como refuerzo clave para los jubilados que cobran la mínima.