ANSES: quiénes pueden pedir la ayuda económica para personas sin trabajo y cómo inscribirse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una ayuda económica para personas que quedaron sin trabajo, destinada a empleados registrados que perdieron su puesto laboral por causas ajenas a su voluntad. Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio que se paga mensualmente durante un período determinado y que requiere cumplir con una cantidad mínima de aportes.

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Para acceder, los trabajadores con contrato permanente deben acreditar al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido. El programa también contempla a empleados eventuales y de temporada, aunque con requisitos diferentes. El objetivo es brindar un respaldo económico temporal mientras los beneficiarios buscan reincorporarse al mercado laboral.

ANSES: quiénes pueden cobrar la ayuda económica por desempleo

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo en determinadas circunstancias contempladas por la legislación laboral. Entre las situaciones que permiten solicitar el beneficio se encuentran los despidos sin justa causa, la finalización de contratos a plazo fijo y otras causas de desvinculación reconocidas por la normativa.

Los requisitos de aportes dependen de la modalidad de contratación:

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años anteriores al despido o finalización del vínculo laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y acreditar más de 90 días de aportes durante los 12 meses previos a la desvinculación.

El cumplimiento de estas condiciones es fundamental para que ANSES evalúe la solicitud y determine si corresponde otorgar la prestación.

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Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo y durante cuánto tiempo

El monto de la ayuda económica no es igual para todos los beneficiarios. Su cálculo depende de las remuneraciones registradas y de los aportes efectuados durante el período laboral previo. Según la información del organismo, la prestación puede abonarse entre dos y 12 cuotas mensuales, de acuerdo con la historia laboral de cada solicitante.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta seis meses adicionales. El importe específico que recibirá cada trabajador se determina al evaluar su situación particular. Por lo tanto, no existe una suma única para todos los solicitantes.

Cómo inscribirse para cobrar la ayuda económica de ANSES

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de manera virtual o presencial. Para solicitar la Prestación por Desempleo por internet, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES: https://www.anses.gob.ar/. Acceder a la sección Atención Virtual. Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar el trámite correspondiente a la Prestación por Desempleo. Presentar la documentación requerida según el motivo de la desvinculación laboral. Completar la solicitud siguiendo las indicaciones del organismo.

Quienes no cuenten con una Clave de la Seguridad Social pueden generarla para acceder a los servicios digitales. También es posible realizar el trámite presencialmente en una oficina de ANSES, solicitando un turno previo.

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Qué documentación se necesita para solicitar la Prestación por Desempleo

Para iniciar la gestión, ANSES solicita el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral. Los comprobantes varían según la causa de la desvinculación:

Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota de despido firmada y certificada por el empleador.

Quiebra o concurso preventivo: constancia del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

Despido indirecto por justa causa: telegramas de intimación y desvinculación enviados por el trabajador.

Finalización de contrato a plazo fijo: copia del contrato laboral vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

Enfermedad o accidente al momento de la desvinculación: certificado médico de aptitud laboral que indique la posibilidad de desempeñar tareas acordes con el estado de salud.

La documentación debe permitir verificar que el trabajador reúne las condiciones previstas para acceder al beneficio.

Cómo se cobra la ayuda económica para personas sin trabajo

Una vez aprobada la solicitud, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario. En esa cuenta se depositan los pagos mensuales de la prestación. La entidad bancaria entrega una tarjeta de débito para retirar dinero y realizar operaciones. Si el solicitante ya recibe otra prestación de ANSES mediante una cuenta bancaria, el organismo puede utilizar esa misma cuenta para acreditar el beneficio.

También existe la posibilidad de solicitar la conversión de una caja de ahorro particular en una Cuenta de la Seguridad Social.

¿Se puede cobrar la Prestación por Desempleo y la AUH al mismo tiempo?

La Prestación por Desempleo es compatible con determinadas asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), según las condiciones que correspondan a cada beneficiario. También se contempla la compatibilidad con otras prestaciones, como:

Asignación por Prenatal.

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Adopción.

Ayuda Escolar Anual.

Asignación por Matrimonio.

De esta manera, quienes hayan perdido su empleo formal pueden solicitar la ayuda económica de ANSES sin que ello implique necesariamente dejar de percibir las asignaciones familiares que les correspondan.