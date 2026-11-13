ANSES: cuánto aumentan jubilaciones, asignaciones familiares y AUH en diciembre tras el dato del INDEC

La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y mostró una aceleración respecto de septiembre. Esto permite a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicar el decreto 274/2024 firmado por Javier Milei y sus ministros para definir la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual se aplicará en los primeros días de diciembre 2026 y llevará el haber mínimo a $453.929,95.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 26,3% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%. El dato se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Los analistas que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central habían proyectado una inflación del 1,8% para octubre, cuatro décimas por debajo del resultado oficial.

En ese marco es que la ANSES aplicará el nuevo aumento en diciembre de 2026. El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente que dispone actualizaciones mensuales de las prestaciones de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el dato de octubre determinará los haberes correspondientes al último mes del año.

El nuevo ajuste llegará luego de que las prestaciones aumentaran un 1,93% en noviembre y alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares de pensiones no contributivas y otras asignaciones familiares. Además, en diciembre los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo, mientras que la continuidad del bono extraordinario de $70.000 dependerá de las disposiciones oficiales correspondientes.

Jubilaciones ANSES cuánto aumentan tras el dato de inflación

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre

Con el incremento del 2,2%, la jubilación mínima pasará de los actuales $444.158,46 a aproximadamente $453.929,95, lo que representa una mejora de $9.771,49 respecto de noviembre. En tanto, la jubilación máxima, que actualmente se ubica en $2.988.765,82, ascenderá a unos $3.054.518,67.

La actualización también impactará en las pensiones que administra el organismo previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, alcanzará aproximadamente los $363.143,96.

Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, equivalentes al 70% del haber mínimo, pasarán a unos $317.750,96, mientras que la pensión para madres de siete hijos se ubicará en $453.929,95. Estos valores surgen de aplicar el índice a los valores actuales y serán formalizados mediante la correspondiente resolución de ANSES.

Jubilados: qué pasará con el bono de $70.000 y el aguinaldo

Uno de los puntos centrales para diciembre será la continuidad del bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. En noviembre, el Gobierno mantuvo el refuerzo de hasta $70.000, que se paga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional a determinados beneficiarios con ingresos superiores.

En caso de que el Ejecutivo mantenga el mismo esquema durante diciembre, la jubilación mínima más el bono alcanzaría los $523.929,95, sin considerar el medio aguinaldo. A este ingreso se sumará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se calcula sobre el 50% del mayor haber mensual computable del semestre, sin incluir el bono extraordinario.

De esta manera, diciembre será un mes de mayores ingresos nominales para los jubilados y pensionados, debido a la combinación del ajuste por movilidad y el pago del aguinaldo.

Cuánto aumentan las asignaciones ANSES

Asignaciones familiares y AUH: también aumentarán en diciembre

La actualización del 2,2% también alcanza a las asignaciones que paga ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En el caso de la AUH, se mantendrá el mecanismo habitual de pago del 80% mensual, mientras que el 20% restante quedará sujeto a la presentación de la documentación exigida por el organismo. Los nuevos valores de las asignaciones se establecen a partir de los montos vigentes en noviembre, una vez aplicados los coeficientes de movilidad correspondientes.

Asignación Zona general Zona Austral Universal por Hijo (80%) $130.497,95 $169.647,91 Complemento por Hijo (20%) $32.624,49 $42.411,98 Total por Hijo $163.122,44 $212.059,89 Por Hijo con discapacidad (80%) $424.909,99 $552.383,64 Complemento por Hijo con discapacidad (20%) $106.227,50 $138.095,91 Total por Hijo con discapacidad $531.137,49 $690.479,55 Por Embarazo (80%) $130.497,95 $169.647,91 Complemento por Embarazo (20%) $32.624,49 $42.411,98 Total por Embarazo $163.122,44 $212.059,89

Inflación de octubre: el dato que determina los nuevos aumentos de ANSES

El INDEC informó que la inflación de octubre se ubicó en el 2,2%, con una variación acumulada del 26,3% en los primeros diez meses del año y un incremento interanual del 33,1%. El resultado superó las expectativas de los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que habían estimado una variación del 1,8%.

La aceleración estuvo explicada principalmente por los aumentos de los servicios públicos y los precios estacionales. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con un 4,2%, seguida por Recreación y cultura, con un 3,3%.

En contraste, la inflación núcleo se desaceleró al 1,5%, frente al 1,7% de septiembre. Con el esquema vigente, la evolución de los precios continuará determinando los incrementos mensuales de las jubilaciones y asignaciones sociales. Así, el próximo dato de inflación, correspondiente a noviembre, será el que defina las actualizaciones de ANSES para enero de 2027.