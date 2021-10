Larroque, sobre precios: "Hay que resolverlo sino la gente no va a comer"

El ministro de Desarrollo Productivo defendió el congelamiento de precios de 1.432 productos de la canasta básica.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, se refirió este viernes a la resolución sobre el congelamiento de precios de 1.432 productos por 90 días anunciado por el Gobierno nacional, y dijo que el sector del empresariado que se resiste "busca ganancias extraordinarias a costa de que la gente no coma", por lo que -subrayó- es un problema que "hay que resolverlo o resolverlo".

"Esto hay que resolverlo o resolverlo; si no, la gente no va a comer; la discusión es esa. Si estos sectores que buscan ganancias extraordinarias es a costa de que la gente no coma, así el país no tiene destino. Una solución va a haber que encontrar", señaló el ministro bonaerense en declaraciones a El Destape Radio.

Al referirse a la resolución anunciada días atrás por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que "es para celebrar que el Gobierno Nacional ponga en centralidad el tema precios" ya que "era el tema acuciante en todos lados".

"El reclamo era ver el Estado a la cabeza de esta discusión, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia, y con una crisis económica muy fuerte a cuestas, los sectores formadores de precios no tuvieron contemplación, multiplicaron sus ganancias abusándose de la situación de nuestro pueblo", indicó.

En ese punto, consideró "fundamental que todos los sectores puedan intervenir", aunque enfatizó que "la responsabilidad primaria es de los formadores de precios".

"Es un país que no resuelve una tara cultural que tiene un sector del empresariado que, en lugar de producir más, lo que hace es tratar de ganar más vía aumento de precio. Como ganaron con la pandemia, quieren ganar ahora con la salida de la pandemia, no produciendo más sino aumentando los precios", reflexionó, por lo que dijo que "hay que resolverlo o resolverlo; si no, la gente no va a comer".

Larroque manifestó que es necesario "distinguir los sectores que tienen un rol", mencionó a "los formadores de precios y condicionan el resto" como también se refirió a la oposición.

"Llamamos a sectores de la oposición que así como fueron irresponsables en el tránsito de la pandemia, en algún momento reaccionen y vean que, si hacemos política, es para representar al conjunto de la gente si la sociedad la está pasando mal, con lo cual hay que dar respuestas", aseveró.

Agregó que la exgobernadora bonaerense y actual candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "había planteado que el problema de la inflación también pasaba por una postura del empresariado, pero ahora dice otra cosa", por lo cual -apuntó- "estaría bueno que tengan un poco de memoria".

En ese marco, Larroque dijo que su espacio apunta a la justicia social, abogando a que "las cosas se desarrollen con la mayor cordura posible", aunque indicó que en esta situación "los que tienen la posibilidad de dar señales con la formación de precios, se tienen que poner a la altura de la circunstancias".

"Ojalá por el camino del diálogo se resuelva y, si no, nosotros tenemos claro dónde nos tenemos que parar", completó.