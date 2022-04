Para Ferraresi, cada provincia tendría que regular alquileres en su distrito

El ministro de Desarrollo Territorial propuso que exista un único marco nacional, pero que cada jurisdicción emita normas particulares para los inquilinos.

El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, afirmó que la reforma a la ley de alquileres debe bregar por "cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos". El funcionario planteó que cada provincia tendría que "regular con sus propias planificaciones" la norma marco a nivel nacional.

"La Ley de Alquileres es una ley marco y las distintas jurisdicciones deberían regularla con sus propias planificaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Madrid, Montevideo y Berlín", señaló Ferraresi a la radio AM 530. En este sentido, añadió que "no se puede suspender una ley vigente" sino que "la tendrán que modificar".

"No estamos de acuerdo en que se derogue la ley y tenemos que bregar por cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos", indicó el ministro. A su criterio, la ley "evidentemente no funcionó "porque hay tres millones de alquileres y se inscribieron en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no más de 230.000 contratos".

Ferraresi sostuvo que "la Argentina es muy heterogénea", y estimó que "quizás se pueda dar un marco, pero cada jurisdicción debe tener su reglamentación". Además explicó que "el desalojo tiene que pasar por una mediación y hay 11 provincias que no tienen mediación".

De todas formas, en referencia a la ley vigente, aseguró que "le parecen bien las conquistas de los inquilinos en cuanto al plazo (tres años) y el ajuste anual". "Sabemos que el ajuste pega fuerte por la inflación, a pesar que durante el año se va amortiguando", afirmó el ministro, quien indicó que "los alquileres se resuelven en la medida que el Estado siga construyendo viviendas al ritmo que construimos nosotros".

"Entregamos más de 40.000 y estamos construyendo 104.000 con una proyección de entregar 100.000 viviendas por año", enfatizó. La Cámara de Diputados comenzará a debatir mañana en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de sus valores.

La discusión se dará en la Comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.