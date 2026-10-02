Alquileres en Mar del Plata verano 2027: cuánto sale alquilar un departamento para 3 o 4 personas, según el Colegio de Martilleros de "La Feliz"

Alquilar un departamento para tres o cuatro personas en Mar del Plata durante el verano 2027 tendrá un precio de referencia desde $588.000 por semana, según los valores sugeridos por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata para la temporada 2026-2027. La cifra corresponde a una unidad de dos ambientes.

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La entidad recomendó un incremento del 25% respecto de la temporada anterior, aunque aclaró que los montos difundidos son orientativos y no representan tarifas obligatorias. Los precios finales dependerán de la oferta y la demanda y de las condiciones particulares de cada inmueble. Cuánto cuesta alquilar para 3 o 4 personas en Mar del Plata.

Cuánto cuesta alquilar para tres o cuatro personas en Mar del Plata

Para una familia o un grupo de tres o cuatro personas, el Colegio de Martilleros tomó como referencia un departamento de dos ambientes, cuyo alquiler parte de los $588.000 por semana durante la temporada de verano 2026-2027.

Esto significa que el precio sugerido equivale a un promedio de $84.000 por día, si se toma una estadía de siete noches. Sin embargo, el costo efectivo puede ser superior según la propiedad elegida.

Entre los factores que pueden modificar el valor se encuentran la zona, la ubicación, el estado de conservación, la calidad del inmueble, las comodidades disponibles y la cercanía al mar. El propio Colegio señaló que los valores pueden presentar variaciones de acuerdo con esas características.

Alquileres en Mar del Plata

Alquileres en Mar del Plata: cuánto cuesta una semana según el departamento

La grilla presentada por el Colegio contempla diferentes valores de acuerdo con el tamaño del inmueble y la cantidad de huéspedes:

Propiedad Capacidad Precio por semana Departamento de 1 ambiente 2 o 3 personas Desde $375.000 Departamento de 2 ambientes 3 o 4 personas Desde $588.000 Departamento de 3 ambientes 5 o 6 personas Desde $863.000 Chalet de 3 ambientes 5 o 6 personas Desde $1.176.000

Los montos fueron presentados oficialmente como precios sugeridos por semana para Mar del Plata durante la próxima temporada.

Mar del Plata: el valor de los departamentos

El Colegio de Martilleros recomendó aplicar un incremento del 25% para la temporada 2026-2027. Según explicó su presidente, Guillermo Rossi, inicialmente se había evaluado una actualización cercana al 35%, pero finalmente se optó por una suba más moderada. La decisión busca sostener la competitividad de Mar del Plata frente a otros destinos turísticos, especialmente los de países vecinos como Brasil y Uruguay.

Qué tener en cuenta antes de reservar un alquiler en Mar del Plata

Otro de los puntos planteados de cara al verano es la seguridad al momento de realizar una reserva. El Colegio de Martilleros recomendó recurrir a un profesional inmobiliario matriculado, especialmente ante el crecimiento de las contrataciones realizadas por medios virtuales.

Según la entidad, operar a través de profesionales habilitados permite contar con atención durante el proceso de contratación y reducir las incertidumbres asociadas a las operaciones efectuadas exclusivamente por internet.