Alquileres en Mar del Plata para el verano 2027: cuánto cuesta alquilar por semana, según el Colegio de Martilleros de "La Feliz"

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata presentó los precios sugeridos para los alquileres de la temporada de verano 2026-2027, con un incremento del 25% respecto del período anterior. Para una semana, los valores parten de $375.000 para un departamento de un ambiente, mientras que una casa o chalet de tres ambientes comienza en $1.176.000.

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La entidad aclaró que se trata de valores orientativos y no de precios obligatorios. Los montos finales dependerán de la oferta y la demanda, además de las características particulares de cada inmueble. También recomendó que tanto la publicación de las propiedades como los contratos se realicen en pesos.

Cuánto cuesta alquilar una semana en Mar del Plata en el verano 2027

Los precios de referencia difundidos para Mar del Plata están expresados por semana y dependen del tamaño de la propiedad y de la cantidad de personas que puede alojar.

Tipo de propiedad Capacidad Precio sugerido por semana Departamento de 1 ambiente 2 o 3 personas Desde $375.000 Departamento de 2 ambientes 3 o 4 personas Desde $588.000 Departamento de 3 ambientes 5 o 6 personas Desde $863.000 Chalet de 3 ambientes 5 o 6 personas Desde $1.176.000

Los valores corresponden a los mínimos sugeridos por el Colegio de Martilleros para la temporada 2026-2027. Así, por ejemplo, una familia de cuatro integrantes que busque un departamento de dos ambientes tendrá como referencia un precio desde $588.000 por semana. Para un grupo de cinco o seis personas, un departamento de tres ambientes partirá de $863.000. El Colegio de Martilleros sugirió una actualización del 25% para la temporada 2026-2027. Según explicaron sus representantes, la definición de los valores buscó mantener prudencia frente a la situación económica y a la competencia de destinos turísticos de países vecinos.

Cuánto cuesta alquilar una sombrilla en Mar del Plata

De acuerdo con la información difundida durante la presentación, inicialmente se había evaluado un ajuste cercano al 35%, pero finalmente se optó por una suba menor ante la desaceleración de la inflación y la necesidad de mantener la competitividad de Mar del Plata frente a alternativas de Brasil y Uruguay.

El presidente del Colegio, Guillermo Rossi, destacó además las ventajas que mantiene la ciudad por cercanía, conectividad y flexibilidad. La estrategia también responde a un cambio en la modalidad de vacaciones, con una mayor presencia de estadías de cinco a siete días frente a las tradicionales quincenas.

Los montos anunciados no representan una tarifa única para todos los alquileres. El propio Colegio remarcó que no actúa como formador de precios y que los valores efectivos son determinados por la oferta y la demanda.

Por ese motivo, una propiedad puede costar más o menos que el precio de referencia dependiendo de factores como la ubicación, el estado del inmueble, la calidad de la construcción, la cercanía al mar, las comodidades y la zona.

Cuánto cuesta alquilar en Mar del Plata

Cuánto cuestan las carpas y sombrillas para el verano 2027

En paralelo, los balnearios de Mar del Plata comenzaron con las consultas y la preventa para la temporada. Los precios de las carpas registran aumentos promedio cercanos al 20%. Para toda la temporada, los valores se ubican entre $3,6 millones y $6 millones, dependiendo de la ubicación y de los servicios incluidos. Las alternativas más económicas se encuentran principalmente en Punta Mogotes, el norte y el centro, mientras que Playa Grande y la zona sur concentran opciones de mayor valor.

Las sombrillas, en tanto, cuestan entre un 15% y un 20% menos que las carpas. El sector también ofrece distintas alternativas comerciales, como descuentos por pago al contado y opciones de financiación.

De esta manera, Mar del Plata comienza a definir los valores de referencia para el verano 2026-2027, con una estrategia que apunta a moderar los aumentos y sostener la competitividad frente a otros destinos turísticos.