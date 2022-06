Alberto Fernández: "Necesitamos que unos pocos no ganen tanto en desmedro de las mayorías"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley" porque el principal eje de la iniciativa que grava la renta inesperada es que "unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías".

Al encabezar el anuncio en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe del Estado dijo que "el mundo está viviendo una guerra singular" que trasciende a los países afectados y adquiere características de guerra económica que afecta a todo el orbe, en referencia al conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania.

"Estamos en riesgo de que el mundo entre en un proceso de falta de alimentos muy grande, un riesgo creciente, porque han salido dos grandes exportadores del mercado de trigo, por ejemplo, o del de girasol, y eso son alimentos que faltan", expresó Fernández y señaló que "la crisis ya afecta a África, a Asia, a Centroamérica".

En ese sentido, Fernández sostuvo que "la guerra nos somete a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de este conflicto, y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Es la indecencia que desde la política y desde el manejo del Estado no se debe permitir".

En la misma línea, el Presidente dijo que en la actualidad "cuánto más trigo falta más sube su precio, que ha llegado a superar los US$ 400 (por tonelada), algo absolutamente inesperado en noviembre o en diciembre pasado".

"Esa ganancia que nadie esperaba tener, porque nadie esperaba una guerra de estas características, no llega al conjunto social. En la Argentina tienen un efecto dual, porque ganamos vendiendo trigo porque el trigo sube, pero a la vez nadie desacopla los precios internos, que entonces suben a la par del internacional", agregó el Presidente.

"Si unos ganan mucho mientras millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. Y no hemos venido para convalidar estafas sino igualdades, para equilibrar aquello que se ha desequilibrado", prosiguió Fernández.

El Presidente descartó que la iniciativa sea un proyecto intempestivo y observó que "no estamos irrumpiendo con ninguna norma tirada de los cabellos o sacada de la galera, sino que estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que hace ahora" y mencionó a países como Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos.

Y concluyó: "el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos, sino de todos los diputados y los senadores, porque necesitamos que en una situación tan ingrata -que no sabemos cuando va a terminar- unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a construir justicia social, y eso es todo lo que estamos haciendo".

Con información de Télam