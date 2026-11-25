En Argentina, el aguinaldo o Salario Anual Complementario (SAC) es un pago obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia. Se cobra en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Pero ¿qué pasa con los argentinos que trabajan para empresas del exterior?

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Según datos de Takenos, una plataforma para cobrar en dólares digitales, muchos de ellos también reciben una especie de aguinaldo. El 40% de los trabajadores argentinos que cobran desde afuera a través de la plataforma registra en diciembre ingresos al menos 25% más altos que su promedio mensual del resto del año.

El relevamiento se basa en unos 10.000 usuarios de la plataforma. La empresa aclara que no puede confirmar que esos pagos sean un aguinaldo propiamente dicho: los datos no muestran las condiciones laborales ni el motivo de cada pago.

De cuánto es el pago extra de diciembre

Entre quienes reciben el extra, en la mitad de los casos el ingreso de diciembre es 2,1 veces el de un mes normal. Es decir, cobran aproximadamente un sueldo completo más del habitual.

Los pagos llegan a lo largo de todo el mes, pero la mayoría se concentra en los primeros diez días de diciembre.

En algunos casos, es un adelanto de enero

No todo el dinero extra es un premio de fin de año. El informe detectó que un 13% de los usuarios recibe un fuerte adelanto de ingresos en diciembre, justo antes de las Fiestas. Después, en enero, sus ingresos caen, y en febrero vuelven a lo normal. En esos casos, parte de lo que se cobra en diciembre es el sueldo del mes siguiente pagado por adelantado.

Qué hacen con el dinero extra

Durante un mes normal, los usuarios retiran, pasan a pesos o gastan el 94% de lo que cobran. En diciembre, entre quienes reciben el extra, esa proporción baja al 78%. La diferencia queda como ahorro, que según la plataforma suele usarse en enero para las vacaciones.

Los viajes a Brasil también se ven en los datos: en enero, los pagos con QR en Brasil hechos por argentinos a través de la plataforma son 2,9 veces los de noviembre.

¿Corresponde el aguinaldo si trabajo para una empresa del exterior?

El aguinaldo es obligatorio en Argentina para los empleados en relación de dependencia. Los datos de Takenos muestran que muchas empresas del exterior pagan un monto extra en diciembre a sus trabajadores argentinos, pero no permiten saber si es un aguinaldo, un bono, un adelanto o un pago por otro motivo. Lo que cobra cada trabajador depende de su contrato.