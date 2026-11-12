Aguinaldo de ANSES: los montos que cobrarán jubilados y pensionados en diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre de 2026, que incluirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo, junto con el aumento mensual de las jubilaciones y pensiones.

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De acuerdo con las proyecciones elaboradas a partir del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los jubilados que perciben el haber mínimo podrían cobrar $748.229,97 brutos en diciembre, siempre que se confirme una actualización del 1,8% y se mantenga el bono extraordinario de $70.000.

El porcentaje definitivo de aumento dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, cuya publicación está prevista para este jueves 12 de noviembre. Por lo tanto, los importes calculados hasta el momento son estimativos y podrían modificarse cuando se conozca el dato oficial de inflación y se confirmen las condiciones del refuerzo previsional de diciembre.

ANSES: el aguinaldo confirmado de diciembre

Aguinaldo de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con la mínima en diciembre 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán en diciembre el pago correspondiente al segundo medio aguinaldo del año. Según las estimaciones basadas en una inflación mensual del 1,8%, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 en noviembre a $452.153,31 en diciembre. Sobre ese importe se calcula el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber mensual, sin incluir el bono extraordinario.

La liquidación proyectada sería la siguiente:

Concepto Monto estimado Jubilación mínima de diciembre $452.153,31 Medio aguinaldo $226.076,66 Bono extraordinario, si se mantiene $70.000 Total bruto proyectado $748.229,97

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima podrían recibir cerca de $748.230 durante diciembre, antes de los descuentos correspondientes. El cálculo supone que el haber de diciembre será el más alto del semestre y que continuará vigente el refuerzo previsional.

Cuánto cobrarán los jubilados con la máxima en diciembre

Los beneficiarios que perciben la jubilación máxima también recibirán la segunda cuota del aguinaldo, calculada sobre el haber correspondiente al semestre. Con una actualización estimada del 1,8%, el haber máximo del régimen general pasaría a $3.042.563,60 mensuales. A esa cifra se le sumaría un medio aguinaldo de $1.521.281,80.

La liquidación proyectada sería:

Concepto Monto estimado Jubilación máxima $3.042.563,60 Medio aguinaldo $1.521.281,80 Bono extraordinario No corresponde Total bruto proyectado $4.563.845,40

Los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

Aguinaldo ANSES: cuándo se cobra

PUAM de ANSES: cuánto se cobrará en diciembre con aguinaldo

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también están contemplados en las proyecciones de pagos de diciembre. Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima. Con un aumento estimado del 1,8%, el haber mensual de la PUAM alcanzaría los $361.722,65.

Al sumar el medio aguinaldo y un eventual bono de $70.000, el ingreso total proyectado sería el siguiente:

Concepto Monto estimado PUAM de diciembre $361.722,65 Medio aguinaldo $180.861,33 Bono extraordinario, si se mantiene $70.000 Total bruto proyectado $612.583,98

Por lo tanto, los beneficiarios de la PUAM podrían cobrar aproximadamente $612.584 brutos en diciembre.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en diciembre con el aguinaldo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrán una actualización mensual y el pago del segundo medio aguinaldo, según el tipo de prestación. Para las pensiones por invalidez laboral y vejez, cuyo haber equivale al 70% de la jubilación mínima, el monto proyectado para diciembre es de $316.507,32.

Con el aguinaldo y el refuerzo previsional, la liquidación estimada sería:

Concepto Monto estimado PNC por invalidez o vejez $316.507,32 Medio aguinaldo $158.253,66 Bono extraordinario, si se mantiene $70.000 Total bruto proyectado $544.760,98

En consecuencia, los titulares de estas prestaciones podrían recibir cerca de $544.761 brutos en diciembre. Por su parte, las beneficiarias de las Pensiones No Contributivas para Madres de Siete Hijos, cuyo haber está equiparado a la jubilación mínima, podrían percibir un total de $748.229,97, bajo los mismos supuestos de aumento y bono.

En los casos que corresponda, la Tarjeta Alimentar se liquida de manera independiente.

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas anuales. La segunda corresponde a diciembre y equivale al 50% del mayor haber mensual computable del semestre. Para calcularlo se toma como referencia el haber previsional, sin incorporar el bono extraordinario de $70.000. Esto significa que el refuerzo, aunque se abone junto con la jubilación o pensión, no incrementa el monto del medio aguinaldo.

Por ejemplo, si el haber mínimo de diciembre se confirma en $452.153,31 y resulta ser el más alto del semestre, el medio aguinaldo correspondiente será de $226.076,66.

Cuándo se conocerán los montos definitivos del aguinaldo de ANSES

Los valores definitivos de las jubilaciones y pensiones de diciembre dependerán del dato de inflación de octubre que publique el INDEC. La fórmula de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales basadas en el IPC de dos meses anteriores. Por ese motivo, el aumento de diciembre se determinará a partir de la inflación de octubre.

Las estimaciones actuales utilizan como referencia el 1,8% previsto por los analistas que participaron del último REM del Banco Central. Una vez publicado el índice oficial, se podrá establecer el aumento correspondiente y calcular los nuevos haberes y aguinaldos.