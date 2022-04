Los precios de los granos aumentaron 32% en dólares en primer trimestre, con un 63% para el girasol

Los precios de los granos en dólares tuvieron en marzo un aumento promedio del 32%, con el caso extremo del girasol, con valores que superaron en un 62,8% a los de diciembre del año pasado, según el último informe de la Subsecretaría de Agricultura.

De acuerdo con el análisis oficial, el alza de los precios de los granos determinó una mejora en el margen bruto en campo propio, pero también una reducción en el caso de las explotaciones arrendadas.

En la presentación de los "Resultados agrícolas", se reflejaron incrementos de los precios promedio de 13,36% para el trigo, que pasó de US$ 247 dólares por tonelada en diciembre de 2021 a US$ 280 en marzo de este año, 39,70% para el maíz (de 204 a 285 US$/tn), 45,90% para la soja (de 329 a 480), 16,28% para el sorgo (de 215 a 250) y 14,28% para la cebada (de 245 a 280).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un caso especial fue el del girasol, que de US$ 430 por tonelada promedio en diciembre pasó a US$ 700 en marzo, con un aumento del 62,79%.

La Subsecretaría acotó en su informe que el incremento generalizado de precios "se da en momentos que Rusia y Ucrania están en guerra", algo que "genera grandes distorsiones en el precio de granos y energía".

"Esta situación genera mucha volatilidad de precios y en periodos de tiempo cortos a muy cortos", agregó, al tiempo que recomendó "tener presente" esa circunstancia "en las decisiones a tomar respecto de la tecnología a aplicar y a futuras comparaciones de los resultados frente a informes anteriores".

Esos aumentos de precios fueron la razón principal del aumento de los márgenes brutos en campo propio, que en el lapso considerado tuvieron alzas del 25,72% en el caso del girasol, que pasó de un promedio de 727 a 914 dólares por hectárea, los valores más altos pero al mismo tiempo el menor porcentaje de incremento entre los cereales seleccionados por Agricultura.

Mayores fueron los incrementos de los márgenes brutos para el maíz (31,38%), la soja de primera (32,79%), la de segunda (43,09%) y en especial el trigo, que pasó de 152 a 282 US$/ha, con un alza del 85,52%.

Pero la Subsecretaría advirtió en su informe que "el aumento de precios de granos genera que los arrendamientos expresados en dólares se encarezcan" y por ello, "si bien el resultado en campo propio es favorable, en campo arrendado en algunos casos es negativo", como en el caso del maíz, que redujo su margen neto un 10,85%.

Al respecto, indicó que "el aumento de precio de la soja, manteniendo los alquileres en quintales de soja/ha, resulta en una reducción de los márgenes netos (con arrendamiento) entre -179 US$/ha y -445 US$/ha".

Los valores promedios consignados en el informe fueron superados en la Zona Núcleo Norte, que en el caso de los campos propios mostraron un margen bruto por hectárea de US$ 1.043 para Trigo/Soja, US$ 1.003 para la soja de primera, US$ 983 para cebada/soja y US$ 922 para el girasol.

En la Zona Núcleo Sur, los mejores márgenes brutos por hectárea fueron de US$ 1.266 para el girasol, US$ 1.145 para cebada/soja, US$ 1.072 para trigo/soja y US$ 1.039 para la soja de primera.

Por último, en el oeste de Buenos Aires y norte de La Pampa, los mejores márgenes fueron de US$ 1.056 para el girasol, US$ 931 para trigo/soja, US$ 900 para cebada/soja y US$ 806 para la soja de primera.

Con información de Télam