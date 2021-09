La exportación de granos será récord en la próxima campaña

Las ventas al exterior de los principales granos podrían alcanzar el máximo histórico de US$ 36.700 millones. Se prevé que se despache un total de 99,2 millones de toneladas.

Las exportaciones de los principales granos y derivados de Argentina podrían alcanzar el récord histórico de US$ 36.733 millones durante la campaña 2021/22. Se prevé que se despache un total de 99,2 millones de toneladas, según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



De concretarse dicho guarismo se producirá un salto en valor de US$ 1.606 millones (4,6%) respecto al ciclo anterior. En cantidades, el incremento será del 8,6% al pasar de 90,6 millones de toneladas en el ciclo anterior a 99,2 millones. "Si bien los precios promedio de exportación de la gran mayoría de los granos y subproductos serían levemente inferiores en el próximo ciclo comercial respecto de los recibidos en la campaña actual, la mayor producción proyectada permitiría más que compensar la caída en los precios", indicó la BCR.

Esta proyección de embarques se posicionó más de US$ 1.000 millones por encima de lo pronosticado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) durante la semana. En ese momento había previsto envíos por US$ 35.577 millones. El mayor aportante sería el complejo de soja. En total exportaría entre poroto, harina, aceite y biodiésel unas 39,9 millones de toneladas US$ 21.470 millones.



El poroto de soja alcanzaría US$ 3.520 millones, un 33% más que en el ciclo actual, con despachos por 7,3 millones de toneladas. De harina se embarcarían 26,2 millones de toneladas por US$ 10.124 millones, unos US$ 558 millones menos que en la campaña actual. En tanto, de aceite y biodiesel, US$ 6.412 y US$ 1.418 millones, respectivamente.



Por su parte, las ventas al exterior de maíz aumentarían US$ 873 millones hasta los US$ 8.660 millones, mientras que el tendría un incremento exponencial de US$ 1.200 millones a US$ 3.783 millones, entre los principales granos.