El Gobierno lanzará este miércoles el nuevo "dólar agro"

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzará este miércoles el llamado "dólar agro". Se trata de un programa por el cuál se establecerá un tipo de cambio diferencial para diferentes producciones agropecuarias, en particular para el complejo sojero y algunas economías regionales.

La presentación se hará en el Palacio de Hacienda en horas de la tarde y será encabezada por el ministro, quien anunciará la puesta en marcha, en primera instancia, de un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, que se extenderá hasta el 31 de mayo, indicaron fuentes oficiales a la agencia Télam. En cuanto a las economías regionales, todavía no se conocen mayores detalles, tanto de cuánto va a ser el tipo de cambio diferencial ni tampoco cuáles serán las producciones beneficiadas.

Por el momento, se espera que una vez definido el programa para las economías regionales, el mismo se extienda por 90 días. La semana pasada, tras su reunión con subgerenta del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, Massa adelantó la creación de un "dólar agro" que tendrá como finalidad engrosar las reservas del Banco Central, ayudar a los productores y cadenas productivas afectadas por la sequía y financiar un crecimiento de la próxima siembra.

"Es un programa de incremento exportador que pretende facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores", sostuvo el ministro. Massa argumentó que son medidas para "promover exportaciones y consolidar al sector agro en la posibilidad de cumplir sus contratos y al banco central argentino de fortalecerse en materia de reservas".

Por otro lado, también adelantó la puesta en marcha de este nuevo esquema permitirá simplificar el régimen impositivo para la importación de bienes y servicios y unificar diferentes tipos de cambios vigentes. "El segundo gran desafío es comenzar a recorrer un camino de simplificación cambiaria a los efectos de que todo eso que aparece bajo distintos denominaciones de dólar, empiece a trabajar y operar en un esquema más unificado", explicó el ministro.

La soja cerró sin ofertas a la espera del "dólar agro"

Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada donde la soja volvió a concluir la sesión sin ofrecimientos a la espera de la puesta en marcha del "dólar agro" por parte del Gobierno, que establecerá un tipo de cambio diferencial y temporal para el complejo oleaginoso.

En cuanto al maíz, los ofrecimientos por la mercadería disponible arribaron a los US$ 240 la tonelada, US$ 10 menos que en la jornada anterior. Luego, la descarga entre abril y mayo se ubicó en US$ 240; junio, US$ 225; julio, US$ 215; y agosto, US$ 205.

Por su parte, el trigo disponible cerró a US$ 275 la tonelada, mientras que la entrega entre noviembre y diciembre se mantuvo sin cambios a US$ 240 la tonelada.

