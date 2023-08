Un perro los descubrió: iban a Estados Unidos y escondían 17.000 dólares en un insólito lugar

La encomienda postal internacional con destino al país norteamericano había sido registrada como un envío de libros. Pero un operativo de la Aduana desmontó la maniobra.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas abrieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tres biblias que en su interior tenían US$ 16.800. Frenaron una tentativa de contrabando de divisas a través de una encomienda postal internacional que había sido registrada como un envío de libros.

El paquete fue marcado por un perro de la Aduana, que exhibió un comportamiento compatible con la presencia de estupefacientes y/o divisas. En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N˚5.

El personal de la Aduana abrió para examinarlo en forma exhaustiva. Allí encontraron tres biblias “letra gigante” que en su interior tenían nada menos que U$S 16.800. Más precisamente, había U$S 2.500 en una de ellas, U$S 4.300 en otra y, finalmente, U$S 10.000 en la tercera.

La Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N˚5, a cargo de Diego Amarante, quien ordenó incautar las divisas, las biblias y del envío postal. Todo ello fue trasladado a la bóveda de secuestros de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Aduana comenzará una investigación en torno al caso y se hará presente en el local que gestionó el envío para obtener más datos acerca del remitente.

Aduana evitó contrabando de mercadería

En otro operativo, Aduana evitó el contrabando de mercaderías valuadas en más de $ 2 millones y U$S 25.000, en una serie de operativos en Paso de los Libres, Corrientes. Por un lado, en la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana, Brasil, durante una serie de controles fronterizos la DGA descubrió un cargamento de carne en contrabando.

Se trató de más de 600 kilos de carne en asientos y baúl de un auto con matrícula de Brasil que llegó al puesto de control de la Aduana, y según precisiones de la DGA “tras las preguntas de rutina, los agentes aduaneros notaron que el hombre llevaba una gran cantidad de cajas de cartón con carne sin declarar y sin los cuidados sanitarios correspondientes, frente a lo que el personal aduanero procedió a descargar la carga y encontró cajas y bolsas llenas de distintos cortes vacunos y hamburguesas, una mercadería que pesaba 629 kg tenía un valor de $ 1.800.000”.

La carga en cuestión fue secuestrada por intentar cruzar al país vecino con mercadería prohibida, y por tratarse de una transgresión al Régimen de Equipaje del Código Aduanero. Por otro lado, la Aduana comunicó otra infracción, la de un ciudadano correntino que quería ingresar a la Argentina desde Brasil con dólares sin declarar que tenía escondidos en su auto.