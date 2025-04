La UIA alertó por la inminente devaluación tras el acuerdo con el FMI: "No es una solución"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, consideró este viernes que una devaluación por sí sola no es una solución a los problemas de competitividad del país y pidió por un conjunto de reformas estructurales para mejorar el perfil productivo del país. Funes de Rioja también apuntó a la carga impositiva que en cascada se descarga en los productos terminados a partir de imposiciones de Nación, provincia y municipios.

"El camino puro de la devaluación y que en seis meses las cosas estén igual que antes no tiene ningún sentido", afirmó el industrial en declaraciones a Radio Rivadavia. Funes de Rioja enfatizó que "el tema de la competitividad debe verse de una manera íntegra. Esto no se arregla con devaluación, esto se arregla con un shock de tratamiento".

Si respaldó el acuerdo con el FMI y afirmó que "debe servir para consolidar el orden macro económico alcanzado. "Hay que consolidar el equilibrio fiscal, pero hay que tener un sistema fiscal razonable porque si no hay un deslizamiento hacia la ilegalidad que nos perjudica", evaluó.

Funes de Rioja recalcó que "cree en la competitividad sistémica" y en esa línea indicó que una devaluación sin ocuparse de la carga tributaria que afecta a la producción local no servirá para alcanzar los resultados pretendidos. "O me lo das por un lado (la competitividad) o me lo das por otro, pero nosotros creemos en la competitividad sistémica", sostuvo el líder de la Copal (alimenticias).

Respecto del paro que se realizó ayer afirmó que "en la industria las paritarias son libres" y que "el sector privado negocia convenios colectivos y lo firman los sindicatos". "Nosotros respetamos el derecho de huelga, pero los servicios esenciales tienen que funcionar", señaló Funes de Rioja, al tiempo que consideró que "lo de ayer, desde los ojos de la industria, fue una huelga política".

El industrial afirmó que "PyMES tiene que dar un salto tecnológico para poder competir, y eso se hace con los trabajadores". "Nosotros que somos 18,6% del empleo, con una capacidad contributiva fiscal importante, decimos que a este país hay que ordenarlo, pero también laboralmente", expresó.

En ese sentido remarcó: "Estamos a favor del empleo productivo, no del empleo en negro que ha crecido considerablemente". "No hablamos de la reforma por la reforma misma: hablamos de la modernización en favor de empleo formal", insistió el empresario.