El 61,9% de las empresas de supermercados y autoservicios mayoristas consultadas por el INDEC señaló a la demanda como el principal factor que limita su capacidad para ampliar la actividad comercial, según la Encuesta de Tendencia de Negocios (ETN) difundida el 19 de noviembre de 2026. El informe oficial relevó la evaluación de octubre de 2026 y las expectativas para el trimestre noviembre 2026–enero 2027.

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El relevamiento —elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas de Comercio y Servicios— recoge percepciones cualitativas de directivos y gestores del sector a nivel nacional, combinadas en el Indicador de confianza empresarial (ICE), que se ubicó en 0,4% en octubre.

¿Cómo evaluaron la situación actual en octubre de 2026?

Al analizar el presente comercial de sus firmas en octubre de 2026, el 61,9% de las respuestas indicó una situación normal, el 33,3% la consideró mala y el 4,8% la calificó como buena, lo que arrojó un balance de -28,6%. En cuanto a la situación financiera actual, el 63,1% la definió como normal, el 28,6% como mala y el 8,3% como buena, con un balance de -20,2%.

Respecto a las existencias en volumen, el 64,3% reportó un nivel de stocks normal, el 20,2% por debajo de lo normal y el 15,5% por encima de lo normal (balance de -4,8%). Sobre el acceso al crédito actual, el 63,1% lo evaluó como normal, el 32,1% como difícil y el 4,8% como fácil (balance de -27,4%).

Además de la demanda (61,9%), los principales factores señalados como limitantes para aumentar la actividad comercial en octubre fueron:

Costo laboral: 21,4% (frente al 20,5% registrado tres meses atrás).

Costo de financiamiento: 8,3% (frente al 5,7% de tres meses atrás).

Competencia en el propio sector: 2,4% (frente al 3,4% previo).

Suministro: 1,2% (frente al 1,1% previo).

En relación con los precios promedio de venta durante el último mes relevado, el 61,9% de las empresas indicó que aumentaron, el 36,9% que no variaron y el 1,2% que disminuyeron.

¿Qué esperan para el trimestre noviembre 2026–enero 2027?

De cara a los próximos tres meses, el 63,1% de los encuestados espera que la situación comercial permanezca igual, el 31,0% prevé que mejorará y el 6,0% estima que empeorará, lo que representa un balance de +25,0%.

En cuanto al volumen de pedidos a proveedores durante el trimestre noviembre 2026–enero 2027, el 64,3% proyecta que no variará, el 19,0% anticipa que aumentará y el 16,7% espera que disminuirá (balance de +2,4%).

Por su parte, las proyecciones sobre dotación de personal y precios muestran posturas divididas entre estabilidad y cautela: