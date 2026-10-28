El sistema financiero no sólo nunca pierde, sino que, cuanto más crítico sea el escenario económico, más oportunidades tiene de ganar. Los hombres de negocios apuestan, como suele decirse en la jerga financiera, al alza y a la baja; en medio, millones de personas se empobrecen e industrias desaparecen. Pero la rueda sigue girando, alimentando los ingentes bolsillos de CEOs y estrategas financieros. Un rápido pantallazo muestra cómo en las últimas décadas, salvo breves interrupciones producto de estallidos bursátiles, los holdings bancarios siempre ganaron más en momentos de crisis, o previos a ellas. Esta vez no es distinto. Los bancos apuestan al negocio de los seguros sobre aquellas familias que quedaron ahorcadas en deuda. Según datos internos del sector asegurador a los que accedió este medio, en los últimos meses la contratación de seguros para pago de tarjeta en caso de pérdida de puesto laboral se disparó un 30 por ciento y crece su participación en la cartera de apuestas de la banca.

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¿Qué son los seguros por desempleo para tarjetas de crédito y cómo funcionan?

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Frente al crecimiento exponencial de la morosidad de los hogares, varios actores políticos de la oposición presentaron propuestas para aliviar esa carga de los hogares, pero, desde sus asociaciones, los bancos pidieron al gobierno libertario que no se meta a solucionar el problema --el mismo que el propio Milei asegura desconocer— y aseguraron que ellos eran capaces de solucionarlo. La "solución" es enchufarle un seguro a las familias en caso de que no puedan afrontar la deuda. De esta forma, la expansión de la morosidad en los créditos al consumo abre un nuevo frente de negocios para bancos y compañías de seguros, que comercializan coberturas para trabajadores que pierden su empleo y necesitan afrontar gastos vinculados con sus tarjetas de crédito. Un relevamiento de El Destape de productos disponibles en el mercado argentino muestra que algunas pólizas calculan la prestación en función del saldo de la tarjeta, mientras que otras ofrecen una suma determinada para cubrir distintos compromisos, aunque no necesariamente cancelan la deuda con la entidad financiera.

En agosto, 5,5 millones de personas tenían al menos una línea de crédito en mora, una cifra equivalente al 27,6 por ciento del total de deudores del país y al 14,8 por ciento de la población mayor de 15 años, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG). El informe registró un incremento de 155.000 personas respecto de julio y de 3,3 millones frente a agosto de 2024, en un escenario en el que el deterioro de los ingresos y el aumento de los gastos cotidianos reducen la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras.

El avance de la morosidad coincide con una mayor necesidad de recurrir a estrategias extraordinarias para sostener el consumo y cubrir los gastos básicos, desde utilizar ahorros hasta vender pertenencias o tomar nuevos créditos. En ese contexto, los seguros por desempleo vinculados con tarjetas y préstamos son promocionados por bancos y aseguradoras “ como una herramienta de protección frente a la pérdida de ingresos”, mientras esconden un producto comercial que traslada parte del riesgo de los hogares a una cobertura cuyo alcance depende de las condiciones particulares de cada contrato.

Un negocio que crece con la deuda

Si bien la comercialización de seguros que prometen respaldo ante la pérdida del empleo no es nueva en la Argentina, su expansión es notoria frente al endeudamiento de los hogares y el crecimiento de los atrasos en los pagos, que vuelven a poner el foco sobre un segmento en el que bancos y aseguradoras pueden obtener ingresos adicionales a través de las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y los préstamos personales. Entre las opciones disponibles, BBVA ofrece un seguro de desempleo asociado con tarjetas de crédito, con cobertura a cargo de Assurant Argentina Compañía de Seguros. Según la información comercial publicada por la entidad, cuando el asegurado atraviesa más de 30 días de desempleo involuntario o incapacidad, puede recibir una suma calculada en función del saldo de su tarjeta. El dinero es de libre disponibilidad, por lo que no implica necesariamente que la compañía cancele de manera directa el resumen pendiente ni que cubra la totalidad de la deuda acumulada.

La propuesta contempla condiciones específicas para acceder a la cobertura laboral: los trabajadores del sector privado deben contar con una relación de dependencia efectiva, una antigüedad superior a seis meses y una jornada mínima de 30 horas semanales. Además, la póliza establece exclusiones para determinadas situaciones, como la renuncia voluntaria, el despido justificado o la finalización de contratos por tiempo determinado. De esta manera, el producto no funciona como un seguro general contra cualquier caída de ingresos, sino que protege frente a contingencias delimitadas por el contrato.

El ofrecimiento llega directamente a los clientes a través de llamadas comerciales, en las que el riesgo de perder el empleo aparece como argumento para promover la contratación. Una persona que recibió una de esas comunicaciones contó a El Destape que desde el banco le presentaron una cobertura de desempleo vinculada con los consumos realizados con su tarjeta de crédito, con un costo que, según recuerda, se calculaba en función del gasto mensual. “Ellos me llamaron para ofrecerme un seguro de desempleo para la tarjeta de crédito. Era algo así como a razón de un peso cada 100.000 pesos de consumo en tu tarjeta, que te cobraba de seguro”, relató sobre la propuesta que recibió.

Según su testimonio, el argumento central de la llamada fue la posibilidad de quedarse sin trabajo y no contar con ingresos suficientes para afrontar los vencimientos. “Lo que ellos me planteaban era esto de que uno no sabe, en el contexto en el que estamos, si te quedás sin trabajo”, explicó. La cobertura estaba dirigida a su situación laboral, dado que el acceso al beneficio por desempleo requería, según le indicaron, que trabajara en relación de dependencia.

Suma fija vs. cancelación de deuda: la letra chica que esconde el contrato

BBVA también comercializa un producto denominado Consumo Garantizado, destinado a clientes con tarjetas de crédito, cuentas corrientes o préstamos personales. La cobertura contempla situaciones de desempleo y tiene requisitos laborales y períodos de carencia y espera que deben considerarse antes de contratarla. La entidad no publica en su ficha comercial un precio único aplicable a todos los clientes, por lo que es necesario consultar las condiciones particulares para conocer el costo efectivo y el alcance de la prestación.

El Banco Comafi, por su parte, ofrece un Plan de Pagos Protegidos, también con respaldo de Assurant, que contempla una indemnización ante el desempleo involuntario para trabajadores privados y cobertura por incapacidad para determinados trabajadores autónomos o empleados públicos. La entidad informa que los fondos son de libre disponibilidad y que el seguro se paga mediante tarjetas de crédito Comafi, aunque la información pública no permite establecer una fórmula general que garantice la cancelación del saldo adeudado.

Las diferencias entre las modalidades son relevantes porque pagar una indemnización, cubrir una cuota y cancelar una deuda son tres prestaciones distintas. Una suma fija puede contribuir a afrontar el pago mínimo de una tarjeta o parte de los gastos mensuales, pero no necesariamente alcanza para cubrir un saldo elevado, especialmente cuando los intereses y los cargos financieros continúan acumulándose. Por eso, el valor comercial de la cobertura depende tanto del precio que se cobra como de los límites, las exclusiones y el mecanismo de liquidación del beneficio.

En el mercado también aparecen productos de Banco Provincia y Provincia Seguros, Santander, Galicia Seguros, Brubank, Sucrédito y Banco de la Provincia del Neuquén, con distintas modalidades de respaldo frente a la pérdida del empleo. Sin embargo, no todos están directamente vinculados con el saldo de una tarjeta y, en algunos casos, la información pública no permite confirmar si las ofertas continúan disponibles en las mismas condiciones o cuál es su costo actualizado.

La trampa del financiamiento: salarios que no alcanzan y servicios por las nubes

El aumento de 3,3 millones de personas morosas entre agosto de 2024 y agosto de 2026, según datos del IAG, muestra que las dificultades para cumplir con los compromisos financieros dejaron de ser un problema acotado a un grupo reducido de deudores y se extendieron a una porción cada vez mayor de la población que utiliza crédito para financiar sus gastos.

De acuerdo con el relevamiento, el 20 por ciento de las personas de entre 21 y 35 años tiene al menos una línea de crédito en mora, mientras que ese grupo registra el mayor incremento de los últimos dos años, con una suba de 16 puntos porcentuales. Aunque las personas de entre 36 y 50 años constituyen el grupo etario con mayor endeudamiento, la incidencia de los atrasos entre los más jóvenes señala las dificultades que enfrenta una parte de la población para sostener sus compromisos financieros.

En ese tramo de edad, la combinación de ingresos insuficientes, gastos corrientes y obligaciones asumidas con bancos, emisores de tarjetas y otras entidades puede reducir el margen disponible para afrontar imprevistos. Cuando una persona pierde su empleo, la interrupción del salario no elimina las cuotas de préstamos ni los vencimientos de las tarjetas, por lo que el atraso puede profundizarse incluso cuando el deudor había mantenido sus pagos al día.

La contratación de un seguro aparece entonces como una alternativa para amortiguar una parte de ese riesgo, aunque su utilidad depende de que la persona cumpla con los requisitos de acceso y de que la situación que atraviesa esté expresamente cubierta. Una póliza contratada antes de la pérdida del empleo puede ofrecer una prestación en determinadas circunstancias, pero no resuelve el actual cuadro de sobreendeudamiento en el que los ingresos ya no alcanzan para pagar el conjunto de los compromisos mensuales.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa la situación de los hogares frente al costo de vida. Según el informe del IAG, en el primer trimestre de 2026 el 47,7 por ciento de los hogares recurrió al menos a una estrategia complementaria para llegar a fin de mes, entre ellas gastar ahorros, endeudarse o vender pertenencias. El dato muestra que una parte considerable de las familias necesita recursos adicionales para sostener sus gastos, en lugar de poder cubrirlos exclusivamente con los ingresos habituales.

El relevamiento señala que una canasta de servicios públicos representa actualmente el 11 por ciento de un salario del sector privado, frente al 6 por ciento que representaba anteriormente. El incremento de ese peso sobre los ingresos disponibles reduce el dinero que queda para alimentos, transporte, alquiler, salud y otros consumos, además de limitar la capacidad de ahorro que podría utilizarse frente a una emergencia. En ese escenario, la necesidad de recurrir al crédito para completar los gastos mensuales puede transformarse en una secuencia difícil de interrumpir: cuando el ingreso no alcanza, una tarjeta permite postergar parte del consumo, pero el resumen debe pagarse en los meses siguientes, con intereses adicionales si no se cancela el total. Si la persona vuelve a financiar sus gastos con crédito, el margen para afrontar un imprevisto se achica y cualquier pérdida de ingresos puede acelerar el atraso.

Los seguros de desempleo ingresan en ese circuito como una cobertura que promete reducir las consecuencias financieras de un despido, pero no reemplaza el salario ni garantiza que el hogar pueda sostener todos sus gastos. Su contratación agrega, además, un costo periódico que debe pagarse mientras la persona conserva su empleo, precisamente en un momento en el que una parte de los ingresos ya se destina a servicios, cuotas y consumos financiados.

Ganancia para los bancos, riesgo para el usuario: la letra chica de la exclusión

La expansión de estos productos también plantea una cuestión sobre los incentivos de las entidades financieras. Los bancos obtienen ingresos por intereses, comisiones y servicios asociados a sus clientes, mientras que las aseguradoras cobran primas a cambio de asumir determinados riesgos. En el caso de los seguros vinculados con tarjetas, ambos negocios pueden estar conectados comercialmente, aunque la relación entre cada entidad y la compañía aseguradora depende del producto contratado.

Para las entidades, la cobertura puede funcionar como un mecanismo que reduce parte del riesgo de que una contingencia laboral afecte la capacidad de pago de sus clientes. Para los hogares, en cambio, supone incorporar un gasto adicional con la expectativa de recibir una prestación si ocurre un evento contemplado en la póliza. La conveniencia de esa operación depende de la prima, el monto asegurado, las probabilidades de acceder al beneficio y las condiciones que pueden impedir el cobro.

Las condiciones laborales también restringen el universo de beneficiarios. Los trabajadores con contratos temporarios, quienes no cumplen la antigüedad exigida y las personas que renunciaron pueden quedar excluidos de determinadas coberturas. En otras pólizas, los trabajadores autónomos y los empleados públicos pueden acceder a protección por incapacidad, pero no necesariamente por desempleo. Esa diferencia resulta central en un mercado laboral donde la continuidad de los ingresos no está garantizada para todas las modalidades de trabajo.

El seguro no elimina el riesgo financiero de los hogares, sino que lo cubre parcialmente bajo condiciones contractuales. Si la indemnización tiene un tope inferior al saldo de la tarjeta o si el evento queda fuera de las exclusiones, la deuda puede continuar vigente y generar nuevos intereses. La persona puede recibir un alivio transitorio sin resolver el problema de fondo que originó el atraso.