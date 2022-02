La AFIP desbarató maniobras fraudulentas con 4710 toneladas de granos

La Administración Federal de Ingresos Públicos evitó las maniobras abusivas y sin avales durante los últimos 30 días

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló la comercialización abusiva sin avales correspondientes de más de 4710 toneladas de granos en Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Las inconsistencias detectadas por áreas especializadas del organismo en los últimos 30 días equivalen a más de 158 camiones con acoplado. Las interdicciones son el resultado del trabajo articulado alrededor del país por la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP.

Los productos que fueron identificados en infracción a lo largo del último mes son principalmente soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero (rye grass). De esta forma entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, la AFIP interdicto más de 35.500 toneladas de granos.

Las mejoras en la fiscalización desplegadas contemplan distintas herramientas incorporadas por el organismo en 2021 como la digitalización de la carta de porte, único documento válido para transportar granos dentro del país. Asimismo, la AFIP avanza con el uso de imágenes satelitales para corroborar la información brindada por productores y dueños de campos en sus declaraciones juradas y así desarticular maniobras abusivas. Los inspectores del organismo trabajan en coordinación con la Aduana y las fuerzas federales de seguridad.

A lo largo de los últimos 30 días, los operativos llevados a cabo en el marco de las tareas de fiscalización de la AFIP desarticularon maniobras de evasión por más de 4710 toneladas de mercadería, equivalentes a más de 158 granos con acoplado, de los cuales la soja representó más del 65% de los granos detectados en infracción (3.179 toneladas).

Entre las principales operaciones ilegales detenidas por la AFIP se destacan 1610 toneladas descubiertas en la localidad de Villa Olivari, Corrientes, por un control de ruta de Gendarmería Nacional. La carga, que incluía 270 toneladas de soja, 120 de maíz y 90 maíz partido a granel que era transportada en 16 camiones con destino a la provincia de Misiones.

Otro importante operativo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, detecto 42 camiones que transportaban soja ilegal por un total de 1266 toneladas. La firma no contaba con la capacidad operativa, económica y financiera para realizar la tarea, además de estar incluida en la base de datos de contribuyentes no confiables de la AFIP.A su vez, siete operativos que se llevaron a cabo en controles en las rutas de Chaco y Corrientes dieron como resultado la interdicción de 1130 toneladas de soja, 90 de maíz y 30 de maíz partido. Y se interdictaron 127 toneladas de trigo en la planta de acopio de un establecimiento que se dedica a la elaboración de alimento balanceado en Coronel Pringles. Tras las tareas de control documental, de registro y de la mercadería, la DGI detectó que el stock era mayor al declarado, además de no contar con la documentación que respalde la tenencia de la mercadería. En ese mismo lugar se identificó la salida de 84 toneladas de maíz y de 71,50 toneladas de trigo pan que no contaban con la correspondiente documentación para acreditar los movimientos de salida de la mercadería o su incorporación a algún proceso productivo de la empresa.