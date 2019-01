SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El modelo económico de Cambiemos dejó graves consecuencias en los principales indicadores de la Argentina, que ahora debe un Producto Bruto Interno prácticamente completo, se fomentó la fuga de capitales y cayeron los salarios, frente a un importante incremento de las tarifas.

Una de las promesas más difundidas de Cambiemos fue la baja de la inflación, la cual calificó como una tarea sencilla y aseguró que se llegaría a un indicador de sólo un dígito. Sin embargo, el alza de precios pasó del 23,6% en 2015 al 47,6% en 2018.

Lo que tampoco pudieron contener fue el valor del dólar y se generó una hiper devaluación, ya que la moneda norteamericana pasó de $9,82 a $38,90 en tres años.

Con el macrismo, la deuda ascendió a U$S 320.955 millones, lo que equivale a un 99,5% del PBI. Así, el Producto Bruto Interno cayó un 40% en un año. En concreto, el este indicador implicaba, en 2015, U$S 16.727 por persona mientras que en 2018 ese monto descendió a U$S 12.258.

Además de destruir el PBI, el Gobierno de Cambiemos fomentó la fuga de divisas, que fue de U$S 27.500 millones sólo en 2018.

Mientras tanto, los salarios cayeron un 50% en dólares desde el 2015, mientras que las tarifas subieron un 54% en el mismo período. Todo este combo se completó con un aumento del desempleo, que pasó del 5,9% al 9,1% en tres años.

El "huracán Cambiemos" prácticamente duplicó el riesgo país, que subió de 438 puntos a 815 en tres años y no cumplió con las metas de reducción del déficit prometidas: el fiscal pasó del 5,1 al 5,8% en tres años y el de la cuenta corriente lo hizo del 2,7% al 5,8% en el mismo período.