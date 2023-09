Royon aseguró que la balanza energética crecerá hasta US$ 18.000 millones para 2030

La secretaria de Energía, Flavia Royon, aseguró hoy que la balanza energética argentina pasó de ser negativa a positiva este año y crecerá hasta US$ 18.000 millones para 2030, y resaltó que en la actualidad las obras de infraestructura hidrocarburífera alcanzan los US$ 8.000 millones.

"Esta política energética apunta al autoabastecimiento y a generar saldos exportables", enfatizó Royon al hablar en el acto en el que se anunció un programa de incentivo exportador para el sector petrolero.

Según la secretaría de Energía, "el sector de oil & gas es estratégico para el país, representó 9% de las exportaciones el año pasado; este año ya representa 11%".

"Con la infraestructura que se está llevando adelante la balanza energética pasó de US$ 4.500 millones negativa el año pasado a ser este año levemente positiva en US$ 100 millones y el año que viene va a ser positiva en US$ 3.800 millones", explicó la funcionaria de la cartera energética.

La secretaria estimó que "así va a ir creciendo hasta 2030 que proyectamos US$ 18.000 millones positiva sin contar los proyectos de GNL".

Para Royon, "el sector puede contribuir a la estabilización de nuestra macroeconomía y a la generación de ahorros, de sustitución de importaciones, a la apuesta de la política energética y la infraestructura energética"

Para ello, consideró, "tiene que haber un Estado planificando, liderando e impulsando proyectos como la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, o la Reversión del Gasoducto Norte", o el trabajo para sacar la licitación en los próximos días para el segundo tramo del GPNK".

"Entre el sector público y privado todas las inversiones están cerca de los US$ 8.000 millones de inversión en infraestructura para poder evacuar la producción y posibilitar el crecimiento de Vaca Muerta", indicó.

Además de permitir el autoabastecimiento y generar saldos exportables, "esta política energética tiene también como fin generar trabajo", señaló Royon.

"En sólo un año Vaca Muerta puede generar 15.000 puestos de trabajo directo incrementales, esto es crecimiento y mejor calidad de vida para todos", resaltó.

La titular de la cartera energética destacó que "este sector ha dado muestras de cómo se pueden articular políticas y trabajo".

Royon también consideró "importante rescatar el rol de YPF, que lidera el desarrollo energético del país, apostando a sectores donde se necesite una mirada innovadora".

"Una política energética también se construye con los consensos, desde el sector público y las empresas; y hay que defenderla de otras visiones que pueden llevar incertidumbre a un sector que está mostrando optimismo y como puede cambiar al país", añadió la secretaria.

"El sector energético demuestra que este país tiene la confianza de invertir, que el ministro (Massa) ha sabido dar las señales correctas al mercado para que el sector crezca; tenemos que cuidarlo y seguir trabajando de manera conjunta, el sector público, las provincias, los trabajadores y las empresas", concluyó.

Con información de Télam