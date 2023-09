Genneia proyecta inversiones de hasta US$ 500 millones en energía eólica y solar

Con once años de existencia, Genneia cuenta en la actualidad con el 20% del mercado argentino de capacidad instalada en energías renovables, y tiene proyectado seguir expandiéndose con inversiones de hasta US$ 500 millones en los próximos tres años.

"Seguimos siendo la empresa líder del mercado y tenemos la convicción y el objetivo de seguir siéndolo", sostuvo en declaraciones a Télam el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la compañía, Gustavo Castagnino.

Genneia tiene en funcionamiento siete parques eólicos (Rawson, Trelew, Madryn y Chubut Norte en Chubut; Pomona en Río Negro y Necochea y Villalonga en Buenos Aires) y dos parques solares (Ulllum y Sierras de Ullum, ambos en San Juan) y es el principal generador de energía renovable de la Argentina.

"Estamos construyendo dos parques nuevos: uno eólico en Tandil (La Elbita) y uno solar en San Juan (Tocota III)", informó Castagnino, quien remarcó los condicionamientos que representa la falta de capacidad de transporte eléctrico.

Al respecto, advirtió que "más allá de que hay un muy buen viento en la zona de Tandil donde estamos construyendo el parque, también tuvo que ver que había capacidad de transporte libre".

"¿Por qué no seguimos construyendo parques en la Patagonia? Naturalmente, por la falta de capacidad de transporte", puntualizó.

Castagnino aseguró que "Genneia es una empresa que debería crecer de manera exponencial, por ejemplo en Chubut, y poder ampliar los cuatro parques que tenemos en la provincia, como también en Río Negro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, en Neuquén, pero estamos creciendo donde podemos".

"Invertimos casi US$ 1.500 millones en seis años y vamos a invertir entre US$ 400 millones y US$ 500 millones más en los próximos dos años a tres años", describió.

Desde su creación, la compañía instaló 236 aerogeneradores y 433.320 paneles solares, con más de 3,4 millones de Mwh (megavatios hora) anuales de energía generada y 6,1 millones de toneladas de emisiones de CO2 reducidas.

De los nueve parques eólicos y solares en funcionamiento, el de mayor capacidad es el de Madryn, con 222 Mw, seguido por el de Pomona (113 Mw) y el de Rawson (109 Mw).

