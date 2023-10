D'Onofrio: "La medida tiene que ver con darle todas las herramientas a los ciudadanos"

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, dijo hoy que la medida anunciada sobre el mecanismo para que usuarios de servicios públicos de transporte de pasajeros que así lo deseen puedan manifestar su renuncia a los subsidios que el Estado nacional viene destinando, "tiene que ver con darle todas las herramientas a los ciudadanos para tomar decisiones".

"La medida tiene que ver con darle todas las herramientas a los ciudadanos para tomar decisiones, no sólo estará abierto el registro sino que también en la página habrá información de qué significa y las consecuencias de eliminar subsidios", dijo esta mañana el ministro provincial en diálogo con radio AM 750.

Explicó que esa renuncia "no sólo lo que tiene que ver con una tarifa que podría estar en 700 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 800 pesos en muchos lugares del conurbano", sino que "implicaría otras consecuencias" porque, dijo, "no es lo mismo la rentabilidad de una unidad dando vueltas por una Ciudad que si tiene que entrar a conurbano profundo".

"No sólo hay que meter la mano en el bolsillo, hay que pensar en todas las consecuencias. No es decir alegremente eliminamos subsidios, es decir que eso significa que hay que usar un dinero que de algún lugar tiene que salir", añadió y lamentó que en el país se está acostumbrado a que "muchos que no tienen responsabilidad de gobierno tiran frases rimbombantes que en realidad lo único que hacen es complicar la vida", en relación a dirigentes de la oposición.

En ese punto, dijo que "no sólo La Libertad Avanza propone la eliminación de subsidios al transporte, sino que también es una propuesta del espacio de Patricia Bullrich".

"El transporte en cualquier parte del mundo es deficitario", subrayó, y agregó que subsidiar "no es de peronista o de populista", sino que se busca "garantizar las herramientas para que la gente se pueda movilizar" de la mejor forma.

El ministerio de Transporte de la Nación estableció un mecanismo para que los usuarios de los servicios públicos de transporte por automotor y ferroviario de pasajeros que así lo deseen, puedan manifestar su renuncia a los subsidios que el Estado nacional viene destinando para compensar la tarifa de dichos servicios, a través de la resolución 566/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma determina que “a los efectos de dicha renuncia, los usuarios deberán completar un formulario con carácter de Declaración Jurada, que permitirá que los mismos abonen la tarifa plena de tales servicios mediante el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.

Con información de Télam