Un asesor de Milei admite que la dolarización genera "mayor vulnerabilidad"

El economista Darío Epstein volvió a sembrar dudas sobre la propuesta de Milei. Ahora remarcó las implicancias que tendrían crisis internacionales si la moneda patrón en Argentina fuera el dólar.

El economista Darío Epstein, asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, explicó las ideas económicas de un eventual gobierno del libertario y afirmó que una dolarización a mediano plazo "tiene cosas buenas y cosas malas", como una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos. No es la primera vez que se pronuncia al respecto de los problemas que provocaría, ya que reconoció que su aplicación no podría ser inmediata.

"En 1994, con el régimen de tipo de convertibilidad, tuvimos el impacto del Tequila con una corrida feroz y una consolidación del sistema bancario. Claramente no se puede ir a una dolarización sin contemplar al sistema bancario", señaló Epstein esta mañana en un ciclo de teleconferencias organizado por la firma de fondos de inversión MegaQM. En ese marco, apuntó no saber si "hay que esperar a que la moneda sea creíble o ir a una dolarización".

"Con una dolarización ganas algunas cosas, sobre todo, no permitir emitir a los políticos de turno; y tenés algunas contras. Con un shock externo tenés más dificultad de respuesta. Es un ´trade-off´. Es una decisión. Tiene cosas buenas y cosas malas", afirmó el especialista. Por otro lado, explicó que el principal punto del programa de Milei se centra en bajar el gasto público, y rechazó la idea de un Plan Bonex.

"Mucha gente habla de un plan Bonex o de una probable hiperinflación, pero nosotros no queremos que pase eso porque con el Bonex afectamos al pequeño ahorrista y al ahorro en general, y la hiperinflación es la forma de ajuste más perversa porque afecta a la gente con menos recursos", señalo Epstein. Sobre este último punto, agregó: "Cuando muchos dicen que es mejor que la hiper se produzca en el gobierno actual, no estoy de acuerdo. Es mejor que no le pase a nadie. Hay que pensar en el país y no egoísticamente".

"Si se limpian las Leliq es mucho más fácil pensar en ordenar, primero el comercio exterior y segundo el cepo, que son restricciones a la actividad. Para llegar a ese orden, el país necesita orden en todo lo que fue emisión descontrolada y todo lo que es emisión reprimida que está contenida en las Leliq", sostuvo. Respecto del tipo de cambio, Epstein no entró en detalles, pero señaló que tiene que ser "lógico" y no "retrasado a propósito", a fin de que "desaparezca el incentivo de importar o de no exportar, o muchas picardías que se hacen como sobrefacturar las importaciones".

Por último, consideró "urgente" bajar el gasto en general y el fiscal en particular, que sería "el primer ancla" al no tener "credibilidad ni reservas".

Con información de Télam