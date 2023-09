Bajas generalizadas en los precios de los principales granos en Chicago

Los precios de los principales granos cerraron con bajas en el mercado de Chicago por el fuerte avance de las cosechas en Brasil y Rusia, que cuentan en la actualidad con una mayor competitividad que la mercadería estadounidense.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,33% (US$ 1,65) hasta los US$ 495,86 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 0,25% (US$ 1,29) para posicionarse en US$ 500,82 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un buen reporte de ventas semanales de mercadería estadounidense y por el avance de las cosechas en Brasil y Rusia.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó exportaciones por 1,8 millones de toneladas durante los últimos siete días.

Sin embargo, "el límite a las alzas lo impusieron la fuerte competencia de las exportaciones de Brasil, con una paridad real/dólar cada vez más cerca de los 5 reales por dólar, beneficiosa para la competitividad brasileña", indicaron los analistas de la corredora Granar.

La harina de soja acompañó al poroto, con una suba del 2,10% (US$ 9,37) hasta los US$ 454,03 la tonelada, mientras que el aceite perdió 1,11% (US$ 15,65) para cerrar la jornada a US$ 1.392,20 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,47% (US$ 0,89) y concluyó a US$ 184,44 la tonelada, por la presión estacional de la cosecha en Estados Unidos y de la fuerte competencia que sigue entablando la oferta récord de Brasil que ingresa en el circuito comercial.

Por último, el trigo descendió 0,66% (US$ 1,47) y se ubicó en US$ 218,90 la tonelada.

"El principal fundamento de presión bajista para el mercado internacional continuó siendo Rusia, porque su cosecha está resultando mayor a las previsiones iniciales y porque, con ella, bajan los valores internos y sus exportaciones ganan en competitividad para sostener el ritmo récord que llevan en lo que va del ciclo comercial 2023/2024", explicaron los especialistas de Granar.

Con información de Télam