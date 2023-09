Los precios de los granos operaron con altibajos en Chicago

Los precios de los granos cerraron operaron hoy con altibajos en el mercado de Chicago, con retrocesos en el caso de la soja y el trigo ante el avance de la cosecha en EEUU y por el correcto funcionamiento del corredor por el que Ucrania exporta granos a través del río Danubio.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,21% (US$ 1,01) hasta los US$ 477,85 la tonelada, mientras que la posición enero bajó 0,28% (US$ 1,38) para posicionarse en US$ 484,74 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha norteamericana, las ventas semanales de mercadería estadounidense por debajo de los esperado por los operadores y la fuerte presencia del grano brasileño en el mercado internacional.

A esto se suma que "China ingresa mañana en un período de feriados que se extenderá hasta el 6 de octubre por el Festival del Medio Otoño (o Festival de la Luna), que incluye el Día Nacional de China, que se celebra el 1º de octubre. Esto acentuará la calma del lado de la demanda", indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite de soja acompañó la baja del poroto, con una caída del 1,81% (US$ 23,81) hasta los US$ 1.290,34 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,58% (US$ 2,54) para posicionarse en US$ 432,54 la tonelada.

El maíz, en tanto, subió 1,08% (US$ 2,07) y cerró a US$ 192,31 la tonelada, como consecuencia de las mejores perspectivas para la industria del etanol derivadas de la firmeza del petróleo.

"Vale recordar que la demanda de maíz para etanol resulta clave para administrar una cosecha que quedará muy cerca del récord histórico", apuntaron desde Granar.

Por último, el trigo perdió 0,12% (US$ 0,28) y se ubicó en US$ 212,65 la tonelada debido al funcionamiento sin contratiempos del "corredor humanitario" trazado por Ucrania sobre áreas del Mar Negro bajo jurisdicción de Bulgaria y de Rumania, que "podría seguir sumando actividad en las próximas semanas".

Con información de Télam