La soja y el maíz registraron bajas en Chicago por el avance de la cosecha en EEUU

La soja y el maíz cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por el firme progreso de la cosecha en Estados Unidos, mientras que el trigo operó con signo positivo por el accionar comprador de fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,33% (US$ 1,56) hasta los US$ 467,66 la tonelada, en tanto que la posición enero retrocedió 0,36% (US$ 1,75) para posicionarse en US$ 474,73 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha estadounidense y rendimientos por encima de lo esperado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Departamento de Agricultura de EEUU informó que ya se recolectó el 23% del área implantada, contra el 12% de la semana anterior.

Además, estimó que el 52% de la soja registra un estado entre bueno/excelente, por encima del 50% de la semana pasada, aunque por debajo del 55% de igual período del año pasado.

Los derivados de la soja también acompañaron la caída del poroto, con una merma en el valor del aceite del 0,66% (US$ 8,82) hasta los US$ 1.310,63 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,19% (US$ 4,85) y se posicionó en US$ 400,35 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,25% (US$ 0,49) y cerró a US$ 191,92 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha norteamericana, una mejora en los rendimientos obtenidos y por la devaluación del real frente al dólar, cuestión que suma competitividad a la mercadería brasileña, explicaron los analistas de la corredora Granar.

Por último, el trigo subió 0,66% (US$ 1,38) y se ubicó en US$ 208,89 la tonelada, debido a la compra de oportunidad por parte de los fondos especulativos y por nuevas compras de China de grano estadounidense.

Con información de Télam