El precio de la soja bajó en Chicago, mientras que el trigo y el maíz marcaron subas

La soja cerró la jornada en el mercado de Chicago con bajas en sus cotizaciones como consecuencia de lluvias beneficiosas para el cultivo en zonas productoras de Estados Unidos, mientras que los precios del trigo y el maíz operaron con subas.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,53% (US$ 2,66) hasta los US$ 495,67 la tonelada, en tanto la posición noviembre retrocedió 0,31% (US$ 1,56) en US$ 501,55 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias acontecidas sobre el norte del cinturón maicero/sojero estadounidense, región necesitada de agua, y el establecimiento de un nuevo régimen cambiario diferencial para el complejo sojero en Argentina, en pos de generar "mayores ventas por parte de los productores" en el mercado local, indicaron los analistas de Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con una caída del 0,82% (US$ 12,13) hasta los US$ 1.455,03 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,55% (US$ 7,05) y cerró a US$ 447,86 la tonelada.

El maíz, en tanto, subió 1,34% (US$ 2,46) y se posicionó en US$ 185,42 la tonelada, debido a las compras de oportunidad por parte de los fondos especulativos y "la falta de avances en las negociaciones por reestablecer un acuerdo de granos para el Mar Negro", indicaron desde Granar.

Esta situación también influyó en la suba del 0,88% (US$ 1,84) en el trigo a US$ 210,36 la tonelada, a lo que se sumó una fuerte caída en la producción australiana.

Así, la consultora Abares estimó hoy 25,39 millones de toneladas el volumen de la cosecha 2023/2024 del cereal del país oceánico, un 36,03% por debajo de los 39,69 millones de la campaña anterior.

