Scioli anunció que la exportación de malta a Brasil fue récord en el primer semestre

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, informó hoy que las exportaciones de malta cervecera al país vecino alcanzó el récord de US$ 150 millones en el primer semestre, y proyectó que durante el año los envíos podrían totalizar los US$ 300 millones.

"Logramos el récord histórico de exportaciones semestrales de malta a Brasil: operaciones por más de US$ 150 millones durante el primer semestre de 2023", anunció Scioli en X (ex Twitter), al tiempo que estimó para todo el año "US$ 300 millones de exportaciones" del producto hacia el país vecino.

Según planteó el funcionario nacional "la nueva era de la diplomacia es promover, cada vez más, las ventas al exterior de los productos de nuestras economías regionales", haciendo referencia a los envíos de malta desde la provincia de Santa Fe hacia el gigante sudamericano.

Scioli destacó el trabajo desde la embajada argentina para recomponer el comercio entre ambos países.

"Fue uno de los grandes objetivos al comienzo de la gestión, cuando el comercio bilateral se había desplomado a la mitad y tuvimos que comenzar un trabajo de reconstrucción con acuerdos con supermercados, con 14 cámaras de industria y comercio binacionales y misiones comerciales. Acá estamos viendo los resultados", sostuvo Scioli.

Durante el año pasado, la molienda de cebada cervecera alcanzó 1.116.140 toneladas, marcando un nuevo récord histórico, según datos de la Secretaría de Agricultura, mientras que la exportación de malta hacia todos los destinos alcanzaron las 670.000 toneladas por US$ 387,8 millones.

Con información de Télam