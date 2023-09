Los granos cerraron al alza en Chicago

Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago por el accionar comprador de los fondos de inversión y lluvias que podrían ralentizar los trabajos de recolección de los granos gruesos en Estados Unidos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,19% (US$ 0,92) hasta los US$ 476.29 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,20% (US$ 1,01) para posicionarse en US$ 482,63 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras técnicas por parte de los fondos especulativos y nuevas lluvias en zonas productoras de Estados Unidos, que podrían ralentizar la cosecha, apuntaron analistas de la corredora de granos Granar.

El aceite acompañó la suba del poroto, con una mejora del 2,01% (US$ 26,46) hasta los US$ 1.341,49 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,53% (US$ 2,31) para posicionarse en US$ 427,91 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 0,42% (US$ 0,79) y se ubicó en US$ 187,88 la tonelada, por la firmeza del petróleo y por la demora que las lluvias actuales y las previstas para el fin se semana sobre zonas del cinturón sojero/maicero podrían implicar para el avance de la cosecha.

Por último, el trigo avanzó 0,65% (US$ 1,38) y se posicionó en US$ 212,93 la tonelada, como consecuencia de la compra de oportunidad realizada por los fondos de inversión tras las recientes bajas del cereal y las malas perspectivas productivas de Australia.

Con información de Télam