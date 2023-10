Catel desplegará con Movistar servicio 4G en 12 localidades

La Cámara de Cooperativas Telefónicas (Catel) y la empresa Telefónica-Movistar anunciaron el despliegue de infraestructura para dar servicios de 3G y 4G en 12 localidades del país que no tienen conectividad, dónde viven 12.000 personas, lo que requiere una inversión de US$ 2 millones, se informó oficialmente.

El titular de Catel, Ariel Fernández Alvarado, dijo a Télam que la inversión ya empezó a ejecutarse y que estiman terminar esta etapa para el primer trimestre del 2024.

El acuerdo, en principio hasta el 2033, es un nuevo paso en la relación de la cámara que agrupa cooperativas y la empresa privada, que permitió a Catel ser un operador móvil virtual (OMV), Imowi, que presta servicio hoy a más de 10.000 personas y un ritmo de 2.000 pedidos por mes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El proyecto cuenta con el visto bueno de los gobiernos de Catamarca y Formosa dónde están las localidades seleccionadas para esta primera etapa.

Las 12 localidades de dos provincias: Pozo de Piedra, Puerta del Corral Quemado, Corral Quemado, Villa Vil, Cóndor Huasi, Huillapima, Puerta de San José y El Salado, de Catamarca.

También Pozo de Maza, Guadalcazar, Lamadrid y Río Muerto, de Formosa.

"No registró ningún operador móvil virtual (OM) al cual el operador móvil de red (OMR) la ceda frecuencia para desplegar sitios", comentó Fernández Alvarado.

Calificó como un "hito" este acuerdo, porque "la posibilidad de que los actores pequeños y medianos podamos acceder a este recurso tan importante como es la frecuencia hará posible que miles de argentinos puedan acceder antes a la conectividad".

Por su parte, el director mayorista Hispam de Movistar, Luis Delamer, remarcó en diálogo con Télam que la diferencia a Imowi de otros OMV de la región es "el vínculo diario con el socio, es muy particular, y creo que es la fuente de la fidelización de la rentabilidad que van a generar".

Respecto del éxito del OMV para dar servicio donde las grandes empresas no están, Delamer consideró que "es estructural. Hay localidades donde no es que no logramos llegar, es que no es rentable llegar, con la tecnología actual".

En el caso de las antenas celulares "cada antena es rentable o no en si misma", y remarcó que como las cooperativas ya están en la localidad con servicios fijos, "lo que agrega Catel es la demanda en ese lugar, que a priori para un operador normal no está asegurada".

Consultado sobre si hay espacio en el mercado argentino para otros OMV, dijo que "siempre hay", pero señaló que "tiene que ser un acuerdo entre partes".

Delamer aludía así al caso Telecentro que obtuvo la licencia para ser operador móvil virtual en el año 2016, y este año las grandes empresas judicializaron la decisión del Enacom de establecer las condiciones de acceso de Telecentro como OMV.

Con información de Télam