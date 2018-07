Echarri ve a Tinelli como candidato del peronismo

El actor Pablo Echarri dio sus sensaciones sobre las expectativas de Marcelo Tinelli en la política y salió a apoyarlo. "Si no hay una alternativa peronista que logre mancomunar puede ser que Marcelo haga un papel interesante", dijo en una entrevista con Jorge Rial.

Sobre con quién iría Tinelli, dijo: "Creo que Marcelo quería ir por ese lado. Por fuera del peronismo sería muy difícil para él. De hacerlo lo haría dentro de la estructura peronista".

Además sobre una candidatura propia, Echarri abrió una puerta pero luego lo descartó: "A alguno le va a parecer una buena idea, ja".

"Uno entiende que en estos momentos ante cierta desorientación se busca cortar el camino por el lado del personaje famoso o popular para tener más llegada a la gente", reflexionó.

En esa línea, se refirió también a la posibilidad de que Tinelli se postule el año que viene: "Yo no me presentaría pero si me presentara podría tener alguna posibilidad, algún numero va a marcar". Aclaró: "Pero prefiero ir detrás de representantes más de la política, más pura sangre".