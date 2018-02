Rolando Hanglin fue echado de Radio 10. La emisora que tiene nuevos dueños cercanos al Gobierno despidió llamativamente a un histórico.

"No es ningún secreto mi posición política. Soy macrista, votante de Macri y simpatizante de la primera hora y siento que los que apoyamos a Cambiemos estamos desprotegidos", dijo en una nota a Clarín tras conocer la noticia.

Hanglin es una figura emblemática que integra desde la primera hora (incluso en tiempos de Daniel Hadad) la programación de Radio 10 y que actualmente ocupa el rango de 15 a 17 fue desvinculado de la empresa del ex Grupo Indalo.

La semana pasada, el conductor fue notificado de manera informal que ya no seguirá en la emisora. "Por ahora me lo dijeron de forma oral y tengo una reunión hoy al mediodía. La semana pasada tuve una pequeña reunión con un señor que no voy a nombrar que me dijo que el rating a la radio no le importa porque tres puntos más o menos es lo mismo. En nuestro programa tuvimos altibajos porque la radio tuvo cambios y eso repercute en el oyente", detalló el periodista.

Según el conductor, las autoridades le dijeron que lo echaban por el rating: "Dijeron que el rating no tenía importancia y a los tres días que mi despido era por el rating".

Hanglin agregó polémica: "Mi baja en el rating, a mi juicio, se debe a que de un día para el otro me cambiaron cosas del programa sin consultarme y que me las entero cuando voy a salir al aire. Cuando pregunto quién lo decidió me dicen que fue alguien de arriba, no sé de quien se trata".

Consultado por Clarín por su desvinculación, Hanglin aseguró: "No creo que sea esa la razón de mi despido, estuve durante años con el rating más alto de la radio y nadie le pareció nada especial ni nadie me felicitó".

Y cerró: "No quiero que Macri me pague un sueldo, no quiero ser empleado público, quiero estar protegido en mi libertad de expresión".